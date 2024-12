FC Series 2025: O que é, quando começa e times confirmados

A FC Series 2025 é um torneio internacional de futebol que sucede a tradicional Florida Cup, servindo como preparação de pré-temporada para clubes de diversas partes do mundo.

Em 2025, o evento comemora seu décimo aniversário, trazendo uma edição especial com a participação de equipes brasileiras de destaque: Flamengo, Atlético-MG, Cruzeiro e São Paulo.

Quando começa a FC Series 2025

A edição de 2025 da FC Series está programada para ocorrer em janeiro, com partidas distribuídas ao longo do mês. O jogo inaugural está agendado para o dia 15 de janeiro, marcando o início das competições.

Origem da FC Series

A FC Series surgiu como uma evolução da Florida Cup, ampliando o alcance e a competitividade do torneio. Desde sua criação, tem atraído clubes renomados, proporcionando confrontos de alto nível e servindo como uma plataforma de preparação para as temporadas oficiais. As partidas serão realizadas na Flórida.

Times confirmados

Para a edição de 2025, cinco clubes já confirmaram presença:

São Paulo: O tricolor paulista retorna ao torneio, buscando aprimorar sua preparação para a temporada. Atlético-MG: O Galo participa novamente da competição, visando fortalecer seu elenco para os desafios do ano. Cruzeiro: A Raposa marca presença, aproveitando a oportunidade para testar novas estratégias. Flamengo: O rubro-negro carioca retorna à Flórida para se preparar para a temporada de 2025. Orlando City: O clube anfitrião dos Estados Unidos completa a lista de participantes, oferecendo aos torcedores locais a chance de ver grandes confrontos.

Calendário de jogos da FC Series 2025

<em>Jogos no horário de Brasília</em> Jogo Data Horário Local Cruzeiro x São Paulo 15/01/2025 21h30 Inter&Co Stadium, Orlando Atlético-MG x Cruzeiro 18/01/2025 17h Inter&Co Stadium, Orlando São Paulo x Flamengo 19/01/2025 17h hase Stadium, em Fort Lauderdale Orlando City x Atlético-MG 25/01/2025 17h Inter&Co Stadium, Orlando

Importância da FC Series para os clubes brasileiros

Participar da FC Series proporciona aos clubes brasileiros a oportunidade de enfrentar adversários internacionais, permitindo ajustes táticos e avaliação de jogadores em um ambiente competitivo. Além disso, o torneio oferece visibilidade internacional e a chance de expandir a base de fãs no exterior.

Ingressos e transmissão

Informações sobre a venda de ingressos estão no site oficial do torneio. Os clubes e a própria FC Series farão a transmissão do torneio.

A FC Series 2025 promete ser um evento marcante no calendário do futebol, reunindo grandes equipes e proporcionando espetáculos imperdíveis para os amantes do esporte.