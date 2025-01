Mercado da Bola: meia do São Paulo desiste do Santos e acerta com o River Plate

O São Paulo acertou a saída do meia argentino Giuliano Galoppo para o River Plate. O anúncio deve ser feito nas próximas horas e os clubes aguardam apenas a definição de detalhes burocráticos. A negociação é para um empréstimo de um ano com opção de compra já definida. A reportagem do Lance! confirmou a negociação e o jogador já foi flagrado pela emissora argentina TyCsports ao lado da delegação de seu novo clube.

O meia esteve na mira do Santos, que abriu negociações com o Tricolor, mas o atleta optou por vestir a camisa do River em 2025. A saída de Galoppo já era especulada desde o fim da temporada passada, quando o jogador teve poucas oportunidades com o técnico Luis Zubeldía.

São Paulo acertou a saída de mais um meia na janela de transferências. (Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC)

Em 2024, Giuliano Galoppo teve a expectativa de voltar a ter uma temporada de alto nível após sofrer uma lesão de ligamento em 2023 que o obrigou a passar por uma cirurgia e o afastou dos gramados por um longo período.

Porém, o meia não conseguiu engrenar com a chegada de Zubeldía e entrou em campo 28 vezes, marcando um gol e distribuindo duas assistências. No ano passado, a lesão interrompeu uma boa sequência que o argentino vivia. Eram oito gols e duas assistências em 11 jogos na temporada.

No fim de 2024, Galoppo sofreu um novo problema de lesão no joelho e precisou passar por uma artroscopia. Segundo informações do São Paulo no fim de novembro, a recuperação demoraria entre quatro e cinco semanas.

A saída do meio-campista acontece em paralelo a outras saídas no setor do São Paulo. Rodrigo Nestor e Michel Araujo estão deixando o Tricolor rumo ao Bahia. No ataque, Wellington Rato foi anunciado na sexta pelo Vitória em uma negociação em definitivo.