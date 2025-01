São Paulo inicia ano com ‘limpa’ no elenco e sem novidades no Mercado da Bola

Na sexta-feira (4), o São Paulo teve a confirmação oficial de mais uma baixa no seu elenco e outros dois nomes que estão prestes a deixar o clube. Todos eles do setor ofensivo do Tricolor. Wellington Rato foi anunciado em definitivo pelo Vitória e a dupla Rodrigo Nestor e Michel Araújo depende apenas de exames médicos para ser anunciada pelo Bahia.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: dupla do São Paulo não se reapresentará e acerta saída do clube

Os três nomes que atuam em posições mais avançadas se juntam ao trio de laterais Welington, Rafinha e Jamal Lewis, que deixaram o clube antes da virada do ano. A "limpa" no elenco do São Paulo acontece, principalmente, pela necessidade de readequação da folha salarial devido ao déficit registrado para a atual temporada e também pela chegada de Oscar, nome de peso considerado o "nome midiático" que a diretoria são-paulina buscava para 2025.

Elenco do São Paulo antes do duelo contra o Botafogo pelo Brasileirão 2014. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Entretanto, o reposicionamento do São Paulo quanto suas finanças impacta diretamente em outros fatores a serem trabalhados pela comissão técnica ao longo do ano. Dentro de campo, Luis Zubeldia vê cada vez menos alternativas para rodar seu elenco durante a temporada. O Tricolor disputará o Paulista, Brasileirão, Copa Do Brasil e Libertadores.

continua após a publicidade

Por enquanto, nenhuma nova peça de reposição especulada parece próxima de fechar com a equipe. Wendell, lateral esquerdo, já teve seu nome veiculado de forma mais quente para chegar ao clube. Neste momento, as negociações estão travadas por desacordos financeiros entre o São Paulo e o Porto. Da parte do atleta, a diretoria já fez seu acerto.

➡️ Mercado da Bola: Vitória anuncia contratação em definitivo de atacante do São Paulo

Com a escassez de movimentos no Mercado da Bola, a lateral poderá iniciar a temporada 2025 com apenas Patryck Lanza do lado esquerdo e Igor Vinicius na direita, além, claro, da possibilidade de nomes da base de Cotia integrarem o elenco profissional para reforçar.

continua após a publicidade

O meio-campo tem uma situação mais amena, mas que não pode ser encarada com 100% de naturalidade. Os nomes que deixarão o clube atuam em posições que o elenco carece de reposições. Sem Oscar, o treinador argentino pode encont➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulorar dificuldades em repor possíveis ausências ao longo do ano. O setor de marcação é mais reforçado e teve seu principal nome, Luiz Gustavo, com o contrato renovado por mais uma temporada.

A situação mais simples de encaminhar uma saída era, de fato, a de Wellington Rato. O atacante tinha contrato até 2026 com São Paulo, mas viu na proposta do rubro-negro a chance de assumir mais protagonismo e voltar a trabalhar com Thiago Carpini, que o treinou em sua passagem pelo tricolor e, curiosamente, jogou junto com Rato na Caldense em 2017.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O setor conta com peças como Luciano e Calleri, titulares absolutos, além de André Silva, que viveu boa fase no fim de 2024 como reposição de centroavante. Há também atletas que atuam pelo lado, como Ferreira e Erik, além do jovem de 18 anos William Gomes, que teve pouca minutagem ao longo de 2024 e prefere atuar pelo lado de campo.

O São Paulo se reapresenta no dia 8 de janeiro no começo da tarde e já embarca direto para os Estados Unidos, onde fará pré-temporada pela FC Series e jogará amistosos contra Cruzeiro em Flamengo, nos dias 15 e 19 de janeiro, respectivamente.