Mercado da Bola: Vitória anuncia contratação em definitivo de atacante do São Paulo

O Vitória anunciou na noite desta sexta-feira (3) a contratação do atacante Wellington Rato, que pertence ao São Paulo. O jogador de 32 anos acertou com o rubro-negro baiano em definitivo até dezembro de 2028 e já se reapresentará após as férias em Salvador.

A negociação entre Vitória e São Paulo já acontecia há algumas semanas e as tratativas haviam emperrado por conta de uma discordância de valores. Entretanto, as partes chegaram a um acordo e o atleta optou por deixar o Tricolor do Morumbi. O jogador ainda tinha contrato até o fim de 2026.

Wellington Rato atuou por duas temporadas no São Paulo. (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

A contratação de Rato foi um pedido do técnico Thiago Carpini, que trabalhou com o jogador quando técnico do São Paulo no começo de 2024. Segundo apurou o Lance!, o treinador do rubro-negro entrou em contato direto com Rato para convencê-lo a trabalhar com ele na equipe baiana.

Além da parceria no time paulista, os dois já jogaram juntos na Caldense, em 2017. O treinador, que atuava naquela época como zagueiro, chegou a dar uma assistência para um gol de Wellington Rato contra o Cruzeiro em jogo do Campeonato Mineiro daquele ano.

O atleta chegou a se posicionar nas vésperas do Natal que ainda não havia acertado com nenhum clube. Naquele momento, o staff do atleta havia recebido contato de outras equipes além do Vitória e trabalhavam para definir o melhor destino para o atacante.

Wellington Rato chegou ao São Paulo em 2023. Em duas temporadas, disputou 105 partidas, marcou seis gols e distribuiu 18 assistências. No elenco, conquistou a histórica Copa Do Brasil no último ano, sendo peça importante no mata-mata, quando marcou contra o rival Corinthians na semifinal da competição no MorumBis.

No Vitória, a expectativa é de um protagonismo maior em um elenco menos competitivo que o do São Paulo. O presidente do Leão, Fábio Mota, já afirmou publicamente em entrevistas à veículos soteropolitanos que projeta o Vitória chegando nas fases decisivas da Sul-Americana de 2025, conquistando títulos no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, além de mirar um Brasileirão competitivo na parte de cima da tabela, olhando para as vagas de Libertadores.