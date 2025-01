São Paulo tem cinco atletas em fim de contrato; veja projeção de cada um no elenco

Ainda em processo de formulação do elenco para a temporada 2025, o São Paulo iniciará na próxima quarta-feira (8) a viagem para a pré-temporada do clube nos Estados Unidos. No grupo, estarão os principais jogadores utilizados por Luis Zubeldía ao longo do último ano e também nomes que podem ter sua "última chance" no Tricolor antes do fim de seus contratos. No total, são cinco atletas com o vínculo encerrando nos próximos meses. Quase todos com baixo aproveitamento no clube.

Dos cinco nomes, apenas dois pertencem ao São Paulo de forma definitiva. O lateral colombiano Orejuela e o meia Liziero atuaram parte da temporada passada emprestados a outros clubes. O lateral esteve no Independiente Medellín, da Colômbia, e o volante jogou no futebol suíço pelo Yverdon Sport. Ambos retornaram e foram pouco aproveitados por Zubeldía.

Santi Longo não fez nenhuma partida completa desde que chegou ao São Paulo. Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

Os outros três nomes são jogadores emprestados ao Tricolor. Desses, dois tiveram bom desempenho e minutagem ao longo do ano. A começar pelo zagueiro Ruan Tressoldi, que na metade final do ano assumiu o posto de titular ao lado de Alan Franco e teve boas atuações pela equipe. O outro é Marcos Antônio, volante, que chegou para suprir a vaga deixada por Alisson, lesionado, e cumpriu bem o papel.

A chegada de Santi Longo veio na mesma linha. O volante foi contratado por empréstimo do Banfield, da Argentina, para encorpar o setor, mas teve pouquíssima minutagem como Luis Zubeldía, apesar de sempre ter se mantido em forma e apto para atuar. Por vezes, não foi nem relacionado para as partidas com o elenco.

Qual a projeção no elenco do São Paulo?

Dos cinco, o atleta com o contrato mais curto é Orejuela. O vínculo termina no fim de março, junto com o fim do Paulistão. A expectativa é que ele siga na equipe até o fim do contrato, que não será renovado. Ao contrário de 2024, o lateral pode ganhar mais minutos em campo pela carência enfrentada pela lateral do Tricolor. Do lado direito onde atua, o São Paulo conta apenas com Igor Vinicius. Rafinha, que era a outra opção, deixou o clube após o término do contrato.

Depois, o trio Liziero, Marcos Antônio e Ruan Tressoldi têm seus vínculos se encerrando em junho deste ano, data que marca o fim da temporada europeia. Uma saída já é certa, que é a do meia cria de Cotia Liziero. O clube já se posicionou que não renovará o contrato com o meia de 26 anos.

Liziero não renovará contrato com o São Paulo. (Foto: Rubens Chiri/SPFC)

No caso de Marcos Antônio, a permanência é uma dúvida pelos retornos que o São Paulo terá nesta temporada. Além de Alisson, que já se recuperou e voltou a atuar como titular no fim de 2024, Pablo Maia também deve retornar em breve após se recuperar de uma grave lesão muscular. A concorrência no setor de marcadores do meio-campo aumentará.

Pelas circunstâncias da última temporada, Ruan pode ser um desejo do treinador para seguir atuando pelo Tricolor. Um fator que pode atrapalhar é o financeiro, já que o São Paulo vive um momento de cortes na folha salarial. Porém, o elenco da zaga também é curto. O clube não pretende se desfazer de nenhum dos nomes e inicia o ano com Alan Franco, Arboleda, Ferraresi e Sabino como opções.

O jogador que tem o contrato mais extenso é Santi Longo, com vínculo assinado até o final de agosto deste ano. O argentino vive um cenário parecido com Marcos Antônio, mas teve bem menos oportunidades que o brasileiro emprestado pela Lazio. Além da pré-temporada nos Estados Unidos, o jogador terá um começo de ano com o Paulistão para tentar iniciar uma boa fase pelo clube e brigar por uma vaga entre os titulares.

Ainda durante a pré-temporada, parte do grupo deve retornar antes dos EUA para atuar no jogo do Campeonato Paulista contra o Botafogo-SP no dia 20 de janeiro. Considerando os nomes com menos oportunidades na lista, esse momento deve ser bem aproveitado por quem retornar ao Brasil de forma antecipada. São especulados de dez a 12 nomes nesse contexto para se juntarem a atletas da base no elenco da partida.