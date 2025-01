Picos x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copinha

São Paulo e Picos se enfrentam nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Zezinho Magalhães, em Jaú (SP), em jogo válido pela segunda rodada do grupo 11 da Copinha. O jogo terá transmissão da CazéTV no Youtube.

Conheça Allan Barcellos, técnico que mudou o rumo do sub-20 do São Paulo

O São Paulo, sob o comando de Allan Barcellos, entra em campo motivado por uma vitória anterior de 2 a 0 sobre o Serra Branca, destacando-se Ryan Francisco com dois gols. A equipe, que visa seu quinto título na Copinha e vem de uma conquista da Copa do Brasil Sub-20 de 2024, não contará com Igor Felisberto, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20.

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Picos

2ª rodada - Grupo 11 - Copinha

🥅 Data e horário: terça-feira, 7de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)

📺 Onde assistir: CazéTV no Youtube

Seu clube na Copinha: os craques dos quatro títulos do São Paulo na competição

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Allan Barcelos)

João Pedro; Maik, Kauê, Andrade e Guilherme Reis; Negrucci e Hugo; Lucca, Alves e Ferreira; Ryan Francisco



PICOS (Técnico: Felipe Sousa)

Vitor, Caio, João Victor, João Emanuel, Eric Carvalho, Luis Henrique, Eliel, Rai, Kauan, Felipe da Silva e Jeovan