Ex-São Paulo, James Rodríguez rescinde com Rayo Vallecano

Após quatro meses de clube, James Rodríguez rescindiu contrato com o Rayo Vallecano, da Espanha, em comum acordo, nesta segunda-feira (6). A informação foi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo.

Em agosto de 2024, James chegou ao Rayo Vallecano como a grande contratação no centenário do clube. Martín Presa, presidente do clube espanhol, comparou a chegada do atleta com a passagem de Maradona pelo Napoli.

No entanto, James não conseguiu corresponder à expectativa sobre ele em campo. Pelo Rayo, o meia disputou apenas sete partidas, e somente duas como titular, com 205 minutos ao todo. Nesse período, teve uma assistência como única contribuição direta para gol.

Segundo o jornal "Marca", da Espanha, o Rayo já começa a redigir os termos do encerramento contratual. James deixará de receber 1,2 milhão de euros (mais de R$ 7,5 milhões), referente aos cinco meses restantes de seu contrato. Após acordo, o colombiano está livre no mercado e pode assinar sem custos com qualquer clube.

