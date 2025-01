Mercado da Bola: São Paulo assina pré-contrato com Wendell, mas quer antecipar chegada

O São Paulo tem um acordo com o Porto e contratará o lateral esquerdo brasileiro Wendell. Após o Tricolor ver o negócio travar, buscou uma assinatura de pré-contrato com o jogador, que fica livre no meio do ano, mas mesmo assim não desistiu de sua chegada ainda para o começo do Paulistão. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pela reportagem do Lance!.

Isso porque o pré-contrato implica numa espera de um semestre até o lateral fique, de fato, livre do seu contrato com o clube português. Porém, o Porto não projeta utilizá-lo com frequência no período, o que motiva o São Paulo a tentar uma antecipação.

Para o time brasileiro, o cenário ideal seria contar com o jogador já nesta primeira janela e integrá-lo ao elenco que viajará para os Estados Unidos no dia 8 de janeiro, próxima quarta-feira, para a disputa da pré-temporada.

Lateral-esquerdo marcou seu primeiro tento no clube português

A vinda em definitivo só não aconteceu por conta do jogo duro feito pela equipe europeia, que pedia uma compensação financeira para liberar Wendell antes do fim do contrato. O Tricolor tentou com valores que não agradaram à diretoria portuguesa e chegou a oferecer o lateral Moreira, cria da base de Cotia, como uma moeda de troca. Mas também não foi aceito pelo Porto.

A contratação de Wendell é considerada uma prioridade pelo clube antes mesmo do fim da temporada passada. Isso porque a equipe sofreu com desfalques por lesão nas duas laterais e o técnico Luis Zubeldía teve dificuldades de repor com os nomes do elenco. Além disso, Welington, então titular do setor, se transferiu para o Southampton, da Inglaterra.

Atualmente, a equipe tem apenas o jovem Patryck Lanza na posição. Há também conversas com o River Plate para ter o argentino Enzo Díaz. Mesmo assim, a chegada de Wendell apenas no meio do ano pode atrapalhar em parte o processo de estruturação da defesa do Tricolor.

Na atual temporada, Wendell tem apenas dois jogos com a equipe do Porto. Um pelo Campeonato Português e outro pela Taça de Portugal. Desde a sua chegada, em 2021, o brasileiro disputou 109 jogos, marcou sete gols e distribuiu nove assistências. Pelo Dragão, conquistou três Taças, uma Supertaça de Portugal e uma Liga Portuguesa, além de uma Taça da Liga.