Futebol Feminino

CBF define datas e horários das semifinais do Brasileirão Feminino

Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro seguem na briga pelo título

imagem cameraSão Paulo e Corinthians fazem semifinal pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Agência Corinthians/Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 18/08/2025
22:22
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (18) a tabela detalhada das semifinais do Brasileirão Feminino A1 2025. Os jogos de ida serão neste domingo (24), às 10h30, enquanto a volta acontece no dia 31, também às 10h30.

O duelo entre Palmeiras e Cruzeiro abre a disputa na Arena Barueri. A volta será no Independência, em Belo Horizonte. O clássico São Paulo x Corinthians também acontece no domingo (24), mas os locais das partidas ainda não foram definidos.

As transmissões serão da TV Globo, SporTV e TV Brasil, com o clássico paulista exibido de forma exclusiva nos canais Globo. A grande decisão do Brasileirão Feminino A1 está marcada para os domingos 7 e 14 de setembro.

Semifinais

Domingo, 24 de agosto, às 10h30

  • Palmeiras x Cruzeiro
  • São Paulo x Corinthians

Domingo, 31 de agosto, às 10h30

  • Cruzeiro x Palmeiras
  • Corinthians x São Paulo

Como foram as classificações

Corinthians venceu o Bahia por 2 a 0, no Pacaembu, na noite de sexta-feira (15), e está garantido na semifinal do Brasileirão Feminino. A zagueira Erika marcou belo gol, ainda no primeiro tempo, e Duda Sampaio ampliou.

Já o São Paulo eliminou a Ferroviária na tarde deste sábado (16), no Morumbis, e está classificado para a semifinal do Brasileirão Feminino. Mylena Carioca fez o gol grená, ainda no primeiro tempo, e Crivelari deixou tudo igual. Nos pênaltis, as Soberanas levaram a melhor por 4 a 2.

Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 na manhã deste domingo (17), na Arena Barueri, pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2025. Tainá Maranhão abriu o placar, Brena e Amanda Gutierres garantiram a vitória.

Fechando a rodada, o Cruzeiro se classificou para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0, neste domingo (17), na Arena Independência.

