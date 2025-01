Ídolo do São Paulo provoca rival ao parabenizar Fernanda Torres por Globo de Ouro

O ex-jogador Aloisio Chulapa, ídolo do São Paulo, parabenizou Fernanda Torres pela conquista do Globo de Ouro. A brasileira foi coroada como a melhor atriz de drama pela premiação internacional do cinema, na noite do último domingo (5), devido à interpretação no filme "Ainda Estou Aqui".

continua após a publicidade

➡️ Denílson posta vídeo emocionado com saída da Band; veja

➡️ Gisele Bündchen, ex de Tom Brady, exibe gravidez em férias na Costa Rica

Ao parabenizar a artista, Aloisio se declarou um fã de Fernanda. Além disso, ele aproveitou o momento para provocar o Palmeiras. Sem citar o clube, o antigo atacante brincou com o fato de "ter alguns clubes" que ainda não conquistaram um título mundial.

- Parabéns. Eu assistia "Tapas e Beijos" e "Os Normais", que ela fazia. É mais uma que ganha um prêmio mundial antes de uns times aí - publicou o ex-jogador no X, antigo Twitter.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fernanda Torres

A conquista da brasileira foi bastante comemorada nacionalmente. Ela foi a primeira atriz do Brasil a ser coroada no Globo de Ouro. Sua mãe, Fernanda Montenegro, também chegou a ser indicada como melhor atriz de drama na edição do prêmio de 1999, pelo papel no filme Central do Brasil. Contudo, não levou o prêmio para casa. 26 anos depois, a filha da artista se consagrou vencedora do concurso.

Em "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, viúva do ex-deputado Rubens Paiva (vivido por Selton Mello), vítima da ditadura militar. Além do Globo de Ouro, ela vai disputar a categoria de melhor atriz no Oscar, marcado para acontecer no dia 10 de março.

continua após a publicidade