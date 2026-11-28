São Paulo pode ter retorno no meio-campo para última rodada do Brasileirão
Em transição após lesão no tornozelo direito, jogador participou parcialmente do treino com o elenco e pode reforçar a equipe diante do Athletico-PR
O São Paulo pode ter uma novidade no meio-campo para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Em recuperação de uma lesão no tornozelo direito, Marcos Antônio, que tinha previsão de retorno apenas para 2027 apresentou evolução e iniciou uma nova etapa da transição nesta sexta-feira (27).
➡️ Bastidores: Dorival e Rafinha anunciaram saída após reunião com candidatos do São Paulo ser adiada
O meio-campista participou de parte do treinamento com os companheiros, ainda sem contato físico com os demais atletas. A atividade representa um avanço no processo de recuperação, mas não significa que o jogador já esteja liberado para voltar aos jogos.
Marcos Antônio não atua há mais de um mês. Sua última partida foi contra o Mirassol, em 24 de outubro, e ele ficou fora dos últimos cinco compromissos da equipe. No entanto, para a partida contra o Athletico-PR, marcada para o dia 2, às 21h30 (de Brasília), o Tricolor, que não deve contar com Lucas Moura, pode ter o reforço do jogador.
➡️Rafinha vê fala de Crespo sobre meta de 45 pontos no São Paulo como 'autodefesa'
A possibilidade de contar com o atleta na rodada final ainda depende da evolução nos próximos dias. O São Paulo enfrentará o adversário em Curitiba e aguarda o encerramento da atual rodada para saber se já terá garantido matematicamente uma vaga na Copa Sul-Americana ou se precisará pontuar fora de casa.
Por outro lado, vencer fora de seus domínios tem sido algo complicado para o São Paulo, que não ganha desde o início de abril, quando bateu o Boston River, da Argentina, por 1 a 0, pela Sul-Americana.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Mais LANCE!
Bastidores: Dorival e Rafinha anunciaram saída após reunião com candidatos do São Paulo ser adiada
Encontro foi remarcado de quarta para segunda-feira e segue de pé; dupla se colocou à disposição para auxiliar na transição
Lucas Moura pode ter feito seu último jogo pelo São Paulo; entenda
Contrato do meia-atacante termina em dezembro, e futuro no Tricolor segue indefinido em meio à transição política do clube
Rafinha vê fala de Crespo sobre meta de 45 pontos no São Paulo como 'autodefesa'
Executivo de futebol comentou declaração do técnico no início da temporada e afirmou que demissão não ocorreu por uma frase, mas pelo conjunto do trabalho
Análise: São Paulo vence, mas despedida do Morumbis tem protestos e não apaga frustrações de 2026
Tricolor vence o Remo por 3 a 1, encerra sequência de cobranças no Morumbis com um resultado positivo, mas atuação e campanha no Brasileirão mantêm alerta para 2027
'É o pior momento da história recente do São Paulo': Rafinha desabafa e faz alerta sobre o clube
Executivo de futebol anunciou saída, apontou problemas em diferentes departamentos, cobrou uma grande reestruturação e demonstrou preocupação com o futuro do clube
Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após entregar o cargo
Tricolor paulista venceu por 3 a 1 nesta quinta-feira (26)
Dorival Júnior e Rafinha avisam que deixarão o São Paulo após o Brasileirão
Dupla comunicou decisão após vitória sobre o Remo, no Morumbis, pelo Brasileiro
Ryan Francisco dedica gol a Cotia e reconhece cobranças da torcida do São Paulo: 'O ano não foi bom'
Autor do gol que recolocou o Tricolor em vantagem contra o Remo, atacante valorizou a base e admitiu insatisfação com a temporada
Veja os gols da vitória do São Paulo sobre o Remo
Tricolor paulista venceu por 3 a 1 nesta quinta-feira (26)
Torcida do São Paulo protesta com faixas no Morumbis: 'Até quando ficaremos jogando para não cair?'
Faixas expostas durante o jogo contra o Remo criticaram a condução do futebol e questionaram a situação do clube na temporada
Calleri marca duas vezes, e São Paulo vence o Remo em despedida do Morumbis
Jogo abriu a 37ª rodada do Brasileirão e marcou a despedida tricolor do Morumbis em 2026
Lucas titular? Confira escalação do São Paulo contra o Remo
Equipes se enfrentam logo mais, no Morumbis, pela penúltima rodada do Brasileirão
São Paulo tem time de pendurados para enfrentar o Remo; veja quem pode ficar fora da última rodada
Ao todo, 11 jogadores estão sob risco de suspensão, sendo que cinco devem começar a partida desta quinta-feira, no Morumbis
Mônica vai ao Morumbis para jogo do São Paulo; entenda ligação histórica com o clube
Personagem de Mauricio de Sousa estará no estádio contra o Remo em ação que marca lançamento de coleção especial de produtos licenciados
São Paulo se despede do Morumbis em 2026 com aproveitamento superior ao do ano passado
Tricolor soma 15 vitórias em 23 partidas no estádio, mantém o número de triunfos de 2025 mesmo com quatro jogos a menos e apresenta evolução no desempenho como mandante
IA crava placar de São Paulo e Remo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26)
São Paulo tem duas rodadas para evitar pior campanha de sua história no Brasileirão
Tricolor chegou aos 45 pontos após empate com o Botafogo, mas ainda precisa de quatro pontos para superar marca negativa de 2021
Vidente aponta resultado em São Paulo x Remo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam no Morumbis
Paulistão 2027 terá clássicos em seis rodadas seguidas; veja os jogos
FPF divulga calendário da edição que celebra os 125 anos do estadual