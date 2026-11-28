O São Paulo pode ter uma novidade no meio-campo para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Em recuperação de uma lesão no tornozelo direito, Marcos Antônio, que tinha previsão de retorno apenas para 2027 apresentou evolução e iniciou uma nova etapa da transição nesta sexta-feira (27).

➡️ Bastidores: Dorival e Rafinha anunciaram saída após reunião com candidatos do São Paulo ser adiada

O meio-campista participou de parte do treinamento com os companheiros, ainda sem contato físico com os demais atletas. A atividade representa um avanço no processo de recuperação, mas não significa que o jogador já esteja liberado para voltar aos jogos.

continua após a publicidade

Marcos Antônio não atua há mais de um mês. Sua última partida foi contra o Mirassol, em 24 de outubro, e ele ficou fora dos últimos cinco compromissos da equipe. No entanto, para a partida contra o Athletico-PR, marcada para o dia 2, às 21h30 (de Brasília), o Tricolor, que não deve contar com Lucas Moura, pode ter o reforço do jogador.

➡️Rafinha vê fala de Crespo sobre meta de 45 pontos no São Paulo como 'autodefesa'

A possibilidade de contar com o atleta na rodada final ainda depende da evolução nos próximos dias. O São Paulo enfrentará o adversário em Curitiba e aguarda o encerramento da atual rodada para saber se já terá garantido matematicamente uma vaga na Copa Sul-Americana ou se precisará pontuar fora de casa.

continua após a publicidade

Por outro lado, vencer fora de seus domínios tem sido algo complicado para o São Paulo, que não ganha desde o início de abril, quando bateu o Boston River, da Argentina, por 1 a 0, pela Sul-Americana.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo