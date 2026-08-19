São Paulo reage, muda roteiro e mostra caminho para Dorival Tricolor eliminou o Bolívar em casa

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O São Paulo venceu o Bolívar por 3 a 1, no Morumbis, e confirmou a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Mais do que o placar, a partida apresentou uma resposta importante de uma equipe que vinha sofrendo justamente para sustentar as vantagens durante os jogos.

O primeiro tempo já mostrava um São Paulo mais agressivo e disposto a controlar a partida. A equipe terminou com 49% de posse, 12 finalizações e cinco grandes chances, contra nenhuma do Bolívar. Os números são do Sofascore.

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O São Paulo conseguiu construir principalmente pelo lado esquerdo, utilizando a movimentação de Iago e Danielzinho. Foi justamente dessa combinação que saiu o primeiro gol. Danielzinho atacou o espaço, recebeu de Iago e cruzou para Luciano finalizar de primeira.

O problema voltou a aparecer no segundo tempo. Depois de sofrer o empate aos 15 minutos, o São Paulo teve uma reação diferente daquela apresentada em partidas recentes. Em vez de diminuir o ritmo ou permitir que o adversário tomasse conta do jogo, voltou a atacar. Assustou a torcida, principalmente pelo roteiro tão comum, mas o Tricolor soube por onde agir.

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O gol do Bolívar aconteceu logo depois de uma oportunidade clara de Luciano, que acertou a trave. Poucos minutos depois, veio o pênalti que colocou o São Paulo novamente na frente. A equipe respondeu e, depois, ainda ampliou com Sabino.

A classificação, portanto, passa também pela capacidade de reagir dentro da própria partida. O São Paulo sofreu o empate, mas não deixou o jogo escapar. Pelo contrário, retomou o controle e construiu uma vitória que, pelos números, foi merecida.

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Calleri e Luciano em vitória do São Paulo (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Luciano aparece dentro e fora de campo

Se Luciano roubou a cena antes da partida, quando foi para a frente do ônibus acompanhar de perto a festa da torcida, dentro de campo ele voltou a ter papel central.

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O camisa 10 abriu o placar e foi um dos jogadores mais participativos do São Paulo no setor ofensivo. Além do gol, acertou 24 dos 32 passes, com 75% de aproveitamento, e teve 68% de acerto nos passes no campo adversário. Os levantamentos são do Sofascore.

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Luciano comemorando gol do São Paulo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Torcida foi parte da reação

Outro fator que não pode ser separado da atuação foi o Morumbis. Ao todo, 2.087 torcedores empurraram o São Paulo durante praticamente toda a partida. O momento mais simbólico aconteceu justamente depois do empate do Bolívar. Em um cenário no qual a equipe poderia sentir a pressão, a torcida não respondeu com vaias. Continuou cantando e conduzindo o time. A própria equipe reconheceu o impacto.

- A torcida tem feito a parte dela muito bem feita. É louvável tudo aquilo que eles fazem. É uma energia que mandam pra gente, né? Uma positividade que mandam pra gente e com certeza impacta aqui dentro. Por isso que a gente sempre fala: a gente precisa, a gente depende da torcida. Pra que a gente possa performar ali dentro, ter coragem, suspirar, ter energia, porque às vezes a gente tá cansado, a gente pensa alguma coisa e a torcida começa a cantar e você busca força de onde não tem. A energia que a torcida nos manda é muito positiva e muito verdadeira, então isso tá fazendo total diferença pra gente - disse Danielzinho após a partida.

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É justamente esse o ponto que o jogo contra o Bolívar deixa. O São Paulo teve um Morumbis cheio, uma equipe que respondeu ao empate e jogadores que conseguiram crescer em um jogo decisivo. Agora, o assunto que surge é a necessidade de buscar regularidade, algo que também foi assunto na coletiva de imprensa de Dorival Júnior.

- Não foi uma mudança de chave, simplesmente. Estamos trabalhando demais. Estivemos próximos de resultados muito importantes. Pequenos detalhes nos tiraram possibilidades reais de pontos - disse Dorival.

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O São Paulo volta a campo já no domingo, contra o Chapecoense. Brasileirão continua sendo o grande problema da equipe. A classificação contra o Bolívar encerra um período de pressão, mas não resolve a situação na competição nacional - essencial para a virada de fato acontecer.



