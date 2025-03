Dispensas do São Paulo geram economia milionária na folha salarial

O São Paulo contabiliza 17 dispensas nesta janela de transferências, incluindo jogadores negociados com outros clubes e atletas em fim de contrato, como Orejuela.

Em meio a um processo de reestruturação financeira para quitar pendências com o elenco e reduzir dívidas internas, o clube diminuiu sua folha salarial.

Estima-se que as saídas resultem em uma redução de aproximadamente R$ 1,4 milhão nos custos mensais. Algumas negociações de atletas com salários mais altos, como Galoppo e Rafinha, exemplificam esse ajuste financeiro.

Rafinha foi uma das dispensas da temporada do São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Quanto as chegadas, quatro reforços são novidades no elenco: os laterais Enzo Díaz, Cédric Soares e Wendell, além do meia Oscar, que, segundo estimativas, apresenta uma das folhas mais altas entre o quarteto.

O Tricolor ainda busca resolver o futuro de dois jogadores. Conforme apuração do Lance!, Luan e Liziero não fazem mais parte dos planos do clube. Embora tenham contrato vigente, não serão reintegrados ao elenco e devem ser negociados, mas, até o momento, não há propostas concretas. Caso aconteça, esta redução em folha será maior ainda.

Veja todas as saídas do São Paulo nesta janela