O FIDIC (Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios) do São Paulo arrecadou R$ R$ 135 milhões no mercado até o momento. A informação foi dada pelo "UOL" e confirmada pelo Lance!. Este valor é direcionado para abater algumas dívidas do clube.

De acordo com informações apuradas pelo Lance!, este valor de R$ 135 milhões está de acordo com a meta que era prevista para esta época do ano.

O objetivo, no total, é levantar R$ 240 milhões, valor que seria ideal para aliviar uma parte muito significativa das dívidas que o Tricolor enfrenta.

A criação deste fundo foi aprovada em outubro de 2024. O São Paulo firmou uma parceria com as gestoras Galapagos e Outfield para conduzir a operação.

Esse fundo está sendo alimentado por recebíveis como direitos de transmissão, patrocínios, naming rights e outras receitas do clube.

Mas o São Paulo segue alguns limites de gastos. Entre eles, a proibição de investir mais de 50% da receita bruta anual ou R$ 350 milhões no futebol.

Fundo de Investimento ajuda em dívidas com o elenco

Segundo informações do Lance!, o São Paulo lida com algumas pendências referentes a verbas complementares. Entre elas, questões como bonificações e direitos de imagem. Porém, nenhuma ultrapassa quatro meses de atraso.

Os casos se diferem devido às especificidades nos contratos de cada atleta. O Lance! confirmou que ainda estão sendo acordadas novas datas com as lideranças do São Paulo para o pagamentos das pendências, que não dizem respeito ao salário bruto em si, mas valores à parte. Este FIDIC é acionado em casos como estes.