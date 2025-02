A lista de pré-convocados para a Seleção Brasileira tem um trio do São Paulo presente. Dorival Júnior colocou Alisson, Oscar e Lucas Moura entre possíveis opções para os dois próximos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Os convocados, de fato, serão anunciados pelo treinador na próxima semana. Dos atletas do São Paulo, Dorival chegou a trabalhar com Alisson e Lucas Moura.

Inclusive, foi com o treinador que Alisson voltou a ganhar espaço e se recuperou após um momento complicado. O técnico alocou o atleta como segundo volante e foi essencial para a campanha do Tricolor em conquistas como a da Copa do Brasil em 2023.

Alisson se reergueu no comando de Dorival (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Quanto a Lucas Moura, o jogador sempre foi uma peça importante no elenco de Dorival Júnior quando estava no São Paulo. Veterano, até os dias atuais é visto como um dos principais capitães do elenco.

Oscar não chegou a trabalhar diretamente com Dorival, mas era esperado que seu nome pintasse na convocado, tendo em vista o excelente momento que vive no time neste começo de temporada.

Oscar já era esperado na pré-convocação de Dorival Júnior (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O Brasil enfrenta a Colômbia, em Brasília, no dia 20 de março, e a Argentina, no dia 25 de março, em Buenos Aires. Se convocados, o trio viajará junto com o restante da Seleção Brasileira.

Veja a lista completa dos pré-convocados por Dorival:

GOLEIROS

Alisson - Liverpool (ING)

Bento - Al-Nassr (SAU)

Ederson - Manchester City (ING)

Hugo Souza - Corinthians

Lucas Perri - Lyon (FRA)

Weverton - Palmeiras

ZAGUEIROS

Alexsandro - Lille (FRA)

Beraldo - Paris Saint-Germain (FRA)

Danilo - Flamengo

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Léo Ortiz - Flamengo

Marquinhos - Paris Saint-Germain (FRA)

Murillo - Nottingham Forest (ING)

LATERAIS

Dodô - Fiorentina (ITA)

Abner - Lyon (FRA)

Alex Sandro - Flamengo

Alex Telles - Botafogo

Douglas Santos - Zenit (RUS)

Guilherme Arana - Atlético-MG

Vanderson - Monaco (FRA)

Wesley - Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

Alisson - São Paulo

André - Wolverhampton (ING)

Andreas Pereira - Fulham (ING)

Andrey Santos - Strasbourg (FRA)

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Éderson - Atalanta (ITA)

Gerson - Flamengo

João Gomes - Wolverhampton (ING)

Joelinton - Newcastle (ING)

Lucas Moura - São Paulo

Lucas Paquetá - West Ham (ING)

Matheus Cunha - Wolverhampton (ING)

Neymar Jr. - Santos

Oscar - São Paulo

ATACANTES

Antony - Real Betis (ESP)

Bruno Henrique - Flamengo

Endrick - Real Madrid (ESP)

Estevão - Palmeiras

Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)

Galeno - Al-Ahli (SAU)

Igor Jesus - Botafogo

Igor Paixão - Feyenoord (HOL)

João Pedro - Brighton (ING)

Luiz Henrique - Zenit (RUS)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Samuel Lino - Atlético de Madrid (ESP)

Savinho - Manchester City (ING)

Vinicius Jr. - Real Madrid (ESP)

Yuri Alberto - Corinthians