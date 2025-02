Com a lesão de Pablo Maia, que passará por cirurgia, e Luiz Gustavo também machucado, uma dúvida quanto ao futuro de Luan, que pode cumprir a função, ficou aberta no São Paulo. Ainda treinando no CT da Barra Funda, não está sendo relacionado.

Mas segundo o Lance! apurou, Luan não deve ser reintegrado. Ainda não há informações sobre propostas de equipes para negociar o meia também. Assim como Liziero, que vive a mesma situação.

No ano passado, Luan foi emprestado ao Vitória, importante na campanha do time no Campeonato Brasileiro, mas retornou ao Tricolor no final da temporada.

De acordo com as informações obtidas pela reportagem, Luan não está nos planos do São Paulo. Enquanto um futuro ou uma possível venda não é acertada, o volante seguirá treinando normalmente no CT da Barra Funda.

E qual deve ser a opção para o lugar de Pablo Maia?

De acordo com apuração do Lance!, a principal opção para a posição será Negrucci, jogador revelado na base do São Paulo e campeão da Copinha deste ano.

Segundo a reportagem investigou, a tendência é que o jogador seja integrado de vez para o profissional. Negrucci está no São Paulo desde os dez anos.

Luan foi revelado na base do São Paulo (Foto: Erico Leonan / saopaulofc)

A principal opção para o lugar de Pablo Maia seria Luiz Gustavo. Porém, o volante também está lesionado.

Em janeiro, ainda na pré-temporada dos Estados Unidos, sofreu uma fratura no dedo do pé e não jogou mais. Mesmo que esteja evoluindo no tratamento, o Tricolor aguarda decisão no Paulista e deve olhar para Negrucci como nome substituto.