São Paulo pode ter novidade antes de decisão; veja provável escalação

O São Paulo se reapresentou novamente no CT da Barra Funda nesta sexta-feira (28) visando a decisão que terá pelas quartas de final do Campeonato Paulista em jogo que acontecerá na segunda, dia 3 de março.

O Alisson e o lateral-esquerdo Enzo Díaz, preservados na última rodada contra o São Bernardo, têm seus retornos garantidos. Mas uma novidade pode ser quanto a formação adotada por Luís Zubeldía. Sem Pablo Maia, que passou por cirurgia, o treinador terá que adaptar sua escalação.

Uma possibilidade é ir a campo com três zagueiros, em um esquema Alan Franco, Arboleda e Sabino na zaga, como visto na última rodada. Luiz Gustavo se recupera de uma fratura sofrida no pé, mas não deve estar de volta a tempo das quartas de final.

No trabalho desta sexta (28), Zubeldía comandou um treino tático, de 11 contra 11, utilizando todo o campo. Com base nestas atividades, deve avaliar as melhores possibilidades para escalar o time.

O São Paulo joga contra o Novorizontino no estádio do Morumbis. O jogo de segunda (3) será às 20h (de Brasília). Vale destacar que é um confronto único e vale vaga na semifinal.

São Paulo treinará no final de semana também (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Veja provável escalação do São Paulo para decisão no Campeonato Paulista

O São Paulo pode ir a campo com: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric, Alisson, Bobadilla, Oscar, Lucas e Enzo; Calleri.