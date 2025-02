Sem Pablo Maia, lesionado, veja quem pode assumir o meio-campo do São Paulo

A nova lesão ligamentar de Pablo Maia, que passará por cirurgia nesta quarta-feira (26), rendeu um desfalque de peso para o meio-campo do São Paulo. Agora, o técnico Luis Zubeldía precisará recorrer a outras opções para suprir a ausência de seu volante, que vinha sendo titular absoluto da equipe, mas não tem prazo determinado para retornar aos gramados.

A primeira opção deve ser Bobadilla, justamente quem substituiu Pablo Maia na partida em que o atleta se lesionou, contra o São Bernardo, na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Além do paraguaio, o Tricolor ainda conta com Alisson, Marcos Antônio e Luiz Gustavo, que se recupera de fratura em um dedo do pé, mas que pode estar à disposição numa eventual semifinal do Estadual.

Bobaddila entrou em campo oito vezes nesta temporada, enquanto o Marcos Antônio disputou quatro partidas, sendo titular contra o próprio time do ABC, quando substituiu Alisson, poupado do duelo.

Alisson não teve nenhuma lesão diagnosticada, mas em razão de uma sobrecarga física que pode acabar em algo mais grave, o departamento médico do São Paulo acredita que ele precisava ser preservado para chegar em boas condições para a fase mata-mata do Paulistão.

Outra opção pode ser o volante senegalês Iba Ly, de 21 anos, que será devolvido ao São Paulo. O jogador, contratado para a base do Tricolor, estava emprestado à Inter de Limeira, mas retornará após o rebaixamento da equipe do interior paulista. Portanto, será avaliado pela comissão técnica para saber se fica ou se será negociado com outra equipe.

Lesões de Pablo Maia em 2024 e 2025

No ano passado, durante treinamento, Pablo Maia sofreu uma grave contusão muscular e desfalcou a equipe por nove meses, perdendo praticamente toda a temporada do São Paulo.

Agora, no úimo final de semana, o volante sentiu o tornozelo durante uma disputa de bola e deixou o gramado do Primeiro de Maio chorando, aos 36 minutos do primeiro tempo. Após exames, foi constatada a necessidade de procedimento cirúrgico. O jogador disputou nove jogos em 2025 e foi titular em todos eles.