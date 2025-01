Conheça Allan Barcellos, técnico que mudou o rumo do sub-20 do São Paulo

Uma simples troca de treinadores impactou diretamente no rumo que a categoria sub-20 do São Paulo tomou desde o começo de 2024. Em maio do ano passado, o Tricolor apresentou Allan Barcellos como novo comandante do equipe após trocar de lugar com Menta, então técnico do sub-20 e que assumiu o sub-27, de Barcellos. O treinador iniciou ali uma parceria vitoriosa com o elenco de jovens no tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Seu clube na Copinha: São Paulo já provou que chega forte na briga pelo título

A temporada do São Paulo sub-20 sob o comando de Allan Barcellos é muito consistente. Retomou a estabilidade no Brasileirão e saiu da zona de rebaixamento, vice-campeão paulista e o mais importante de todos: campeão da Copa Do Brasil no ano passado de virada em cima do rival Palmeiras.

Allan Barcellos, técnico do sub-20 do São Paulo, comemora título da Copa do Brasil sub-20. (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol / São Paulo FC)

Mas a trajetória na última categoria antes do time profissional não é um acaso ou fase. Barcellos assumiu o cargo pelo seu histórico positivo dentro do São Paulo desde que assumiu o trabalho com as jovens equipes do clube. Aos 31 anos, o treinador já comandou o Tricolor em mais de 100 jogos desde 2022 e passou por todas as categorias, do sub-12 ao sub-20.

continua após a publicidade

Em 2023, chegou nas finais com o time juvenil (sub-16) no Brasileirão e no {Campeonato Paulista}, terminando com dois vices. Em 2024, pouco antes de passar para o sub-20, levou o sub-17 à final da Copa do Brasil, quando também terminou com a segunda colocação.

➡️ Conheça o trio protagonista no título do São Paulo na Copa do Brasil sub-20

Carreira de Allan Barcellos

Antes de chegar ao São Paulo, o treinador teve passagem pelo Grêmio, onde trabalhou durante nove anos. O Rio Grande do Sul também foi o berço da formação acadêmica de Allan, que é formado em educação física pela PUC-RS.

continua após a publicidade

No tricolor gaúcho, Barcellos iniciou o trabalho em 2013 no sub-9 e foi até o sub-13, em 2021. O trabalho em sua curta carreira (por enquanto) acumula inspirações de diferentes épocas do futebol. Entre os nomes, Pep Guardiola surge como grande referência internacional.

No Brasil, as inspirações passam, principalmente, por Telê Santana, um dos maiores nomes da história do São Paulo. A nova geração não fica de fora também. Quando foi apresentado pelo São Paulo, no sub-13, declarou que leva como referência nomes como Roger Machado, Maurício Barbieri e André Jardim, atualmente treinando e fazendo sucesso no América do México.

Allan Barcellos chegou ao São Paulo em maio de 2024. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Mental forte e jogo organizado

A experiência de atingir finais ao longo de sua passagem pelas categorias de base do Tricolor deu cancha para o treinador quando ele mais precisou. O São Paulo sofreu um revés contra o Novorizontino no Paulista e, menos 15 dias depois, conseguiu virar um jogo contra o Palmeiras no MorumBis.

➡️Seu clube na Copinha: os craques dos quatro títulos do São Paulo na competição

A força de recuperação do time, que passa também pelo treinador, é destacada como um dos pontos fortes do elenco são-paulino que vai estrear na Copinha no fim de semana.

- Sempre costumo dizer: um jogador que é técnico e talentoso, mas não é competitivo e mentalmente não suporta o jogo, esse atleta dificilmente vai conseguir se expressar. Então, não é que não sirva para nada a parte técnica, mas dificilmente ela vai conseguir se expressar no seu mais alto nível. Aqui em Cotia eles precisam entender o quanto vale a pena ser competitivo e o quanto vale a pena a resistência emocional mental do jogo. Todas as finais que nós estamos batendo na trave está servindo de bagagem para eles e para nós enquanto formadores também - explicou.

Allan Barcellos passou por todas as categorias de Cotia. (Foto: Nilton Fukuda/saopaulofc.net)

Por isso, em campo, valoriza que seus atletas tenham tempo com a bola no pé para tomar as melhores decisões e construir as jogadas. Diante do Palmeiras, na final da Copa do Brasil, foi isso que se viu. Um time de jovens que soube ficar com a bola e ter paciência para construir a virada no placar.

➡️ São Paulo investe em talentos, estrutura e aposta em base vencedora para 2025

- Eu sempre costumo dizer que, dentro de uma desorganização, é muito difícil tu performar. Jogar um futebol desorganizado é muito difícil tocar na bola. Quanto maior o nível de organização, mais tempo, mais espaço você tem para performar e para ser um protagonista do jogo. Então, quando a gente fala em coletivo e organização, o intuito principal é esse. É entregar uma organização maior, um equilíbrio maior, entregar um tempo melhor para que ele possa expressar o seu protagonismo, o seu talento - explica.

O São Paulo enfrentará na fase de grupos da Copinha 2025 o Serra Branca, da Paraíba, no sábado (4), às 19h. Depois, encara o Picos, do Piauí, e encerra a fase diante do XV de Jaú. A cidade Jaú, inclusive, será a sede do Tricolor na competição.