São Paulo está entre os dez times que mais jogaram no mundo em 2024; veja lista

O São Paulo encerrou a temporada 2024 como uma das equipes que mais entraram em campo entre todos os clubes profissionais do mundo. A marca é reflexo de uma temporada abarrotada de competições, jogos decisivos e exigiu do Tricolor um alto nível na preparação física para aguentar a maratona. No total, foram 68 partidas disputadas em um calendário que se dividiu em todos os meses do ano.

O levantamento é da plataforma de estatísticas Sofascore e mostra um predomínio absoluto de equipes brasileiras na lista dos times que mais jogaram ao longo de 2024. O Tricolor aparece empatado com o Cuiabá na 9ª colocação e fez sete jogos a menos que o Botafogo, líder da lista com 75 partidas.

São Paulo está entre os dez times que mais jogaram no mundo em 2024. Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net

Para se ter uma ideia do volume do calendário brasileiro, em específico aos times da elite nacional, o primeiro clube fora do Brasil a surgir na lista é o PAOK, da Grécia, com 61 partidas, na 17ª colocação. Atlético-GO, Vitória e Vasco são outros times que atingiram esse mesmo número de partidas.

Entre as equipes de primeira prateleira na Europa, as primeiras que aparecem no levantamento são Manchester City, Real Madrid e Liverpool, todas com 57 jogos disputados. Dessas, só o Real Madrid foi finalista de sua competição europeia, a Liga dos Campeões. A Atalanta, campeã da Europa League, entrou em campo 58 vezes.

Dos jogos do São Paulo, além dos 38 do Brasileirão, foram 13 pelo Paulistão, onde caiu nas quartas de final, dez pela Libertadores e seis da Copa Do Brasil, competições em que o Tricolor também foi eliminado nas quartas. Na conta ainda entra o jogo único da Supercopa Rei, vencida pelo São Paulo contra o Palmeiras.

Ou seja, mesmo sem chegar em nenhuma final das competições mata-mata que disputou, o time de Luis Zubeldía chegou no top 10 de mais jogos do ano. A dose vai se repetir em 2025, quando o Tricolor terá pela frente praticamente o mesmo calendário, com Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. A exceção será a Supercopa.

Outra mudança para 2025 é que no meio do ano haverá a pausa do novo Mundial de Clubes da Fifa, que interrompera as competições durante um mês entre junho e julho. Por outro lado, para compensar, o calendário se estenderá até quase o período do Natal em 2025.