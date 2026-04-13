Caso Arboleda: entenda como está a situação com o São Paulo

A novela envolvendo Arboleda e São Paulo ainda não chegou ao fim. No Equador e ainda sem prestar satisfações, o Lance! apurou que ainda não há uma resposta a respeito do futuro do zagueiro. O que se sabe é que o Tricolor deve rescindir - porém, os moldes ainda não estão definidos.

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Existem dois caminhos. O staff de Arboleda chegou a oferecer a possibilidade de optar por uma rescisão amigável. Do lado tricolor, existe a possibilidade de uma rescisão por justa causa - uma vez que Arboleda teria "abandonado" sua função.

Arboleda está "sumido" há uma semana, desde antes do jogo contra o Internacional, no dia 4 deste mês. Inclusive, o equatoriano estava relacionado para a partida. Até o momento, Arboleda está no Equador.

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A viagem não foi justificada. Ainda durante o Campeonato Paulista, o jogador se ausentou por uma semana para resolver problemas pessoais em seu país natal, situação que foi comunicada e aceita pelo clube. Desta vez, no entanto, a ausência sem aviso prévio surpreendeu a diretoria e agravou o desgaste na relação.

Arboleda ainda não retorno para o Brasil (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

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Embora tenha respondido a contatos informais, Arboleda não atendeu de forma adequada à notificação oficial do clube no prazo estabelecido logo após sua viagem, seja com retorno ao Brasil ou posicionamento por meio de representantes. Diante do cenário, o São Paulo avalia medidas jurídicas.

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Arboleda tem enfrentado problemas na justiça brasileira

O zagueiro aparece como parte em processos na Justiça envolvendo cobranças de aluguéis.

Entre os casos, há ações classificadas como procedimento comum cível, em trâmite no Foro Central Cível de São Paulo, incluindo processos que tratam de cobrança sem despejo e também um pedido de rescisão contratual com devolução de valores. Um dos processos, iniciado em 2019, segue suspenso, enquanto outro, ligado ao cumprimento de sentença, teve movimentações recentes, como expedição de certidões e encaminhamento para despacho. As ações estão relacionadas a cobranças movidas pela empresa Euro Futs Marketing Esportivo Ltda, que aponta valores em disputa nas demandas judiciais.

De forma mais simples e explicada, entre essas ações, uma delas foram abertas por uma empresa, que cobra valores que, segundo ela, não foram pagos. Enquanto a referente ao aluguel, diz respeito ao atraso de pagamentos. Vale destacar que Arboleda tem contrato com o clube até o final de 2027.