São Paulo oficializa lançamento da camisa 2; veja valores e fotos

O São Paulo oficializou o lançamento do segundo uniforme da temporada 2026. A ideia da New Balance, fornecedora de material esportivo do Tricolor, foi resgatar uma imagem "nostálgica", com listras verticais em vermelho, branco e preto.

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Indo neste caminho retrô, a camisa também conta com a presença de uma gola branca, no modelo polo. O escudo do São Paulo aparece no lado esquerdo do peito, acompanhado das estrelas douradas e vermelhas, enquanto o logo da New Balance, em branco, ocupa o lado direito.

Torcedores do São Paulo reagem à nova camisa II: 'Entre as mais bonitas'

Na parte superior das costas, o modelo traz o selo "Tricolor Desde Sempre", destacando a relação do time com a torcida ao longo do tempo.

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Assim como na camisa principal, o uniforme também conta com o selo comemorativo de 96 anos e a inscrição "DNA Tricolor" na parte interna do escudo.

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Veja valores de nova camisa do São Paulo e como comprar

As vendas da nova camisa do São Paulo começaram nesta segunda-feira, dia 13 de abril, no e-commerce da SAO e da própria New Balance. Os valores variam entre R$ 332,49 e R$ 599,99. Na loja física, as vendas devem começar no dia 14.

São Paulo deve estrear camisa em jogo pela Copa Sul-Americana

O São Paulo deve estrear a nova camisa nesta terça-feira, dia 13 de abril. A equipe enfrenta o Club Deportivo O'Higgins, do Chile, no Morumbis, válida pela segunda partida do clube, e a primeira em casa, na Copa Sul-Americana.

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Veja as fotos da nova camisa do São Paulo

(Foto: Divulgação)