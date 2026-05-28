São Paulo treina com novidades envolvendo Marcos Antonio e Cauly

O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira (28) com novidades importantes no SuperCT. O volante Marcos Antonio e o meia Cauly, que vinham cumprindo protocolo de transição física nos últimos dias, participaram normalmente das atividades com o restante do elenco.

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Marcos Antonio estava afastado desde abril, quando teve diagnosticada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Inicialmente, a previsão era de até seis semanas fora dos gramados. Com a evolução apresentada nesta reta final de recuperação, aumentam as chances de o volante ser relacionado para a partida contra o Remo, no domingo, último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo.

Já Cauly havia desfalcado o time desde a última semana e também avançou no processo de recuperação. Internamente, o clube seguirá monitorando a situação dos dois jogadores nos próximos dias.

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Marcos Antônio participou dos treinamentos com o elenco do São Paulo. (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Como foi o treino do São Paulo?

Nas atividades desta quinta-feira, os jogadores que tiveram maior minutagem na vitória sobre os uruguaios participaram de parte do treino no gramado junto ao restante do elenco e também realizaram trabalhos regenerativos.

O treinamento começou com exercícios de aquecimento focados em movimentação e fundamentos técnicos. Na sequência, a comissão técnica promoveu atividades de posse de bola.

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Depois, o elenco participou de um trabalho em espaço reduzido, em um jogo de dez contra dez. Em uma das dinâmicas propostas, os defensores precisavam trocar ao menos oito passes antes de avançar ao campo ofensivo.

Para encerrar a atividade, os jogadores participaram de um enfrentamento entre duas equipes em campo reduzido.