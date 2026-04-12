Após reapresentação, São Paulo vira chave para Copa Sul-Americana

O elenco do São Paulo desembarcou na capital paulista no início da madrugada deste domingo (12), após retornar de Salvador. No último sábado (11), a equipe do técnico Roger Machado entrou em campo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi derrotada pelo Vitória por 2 a 0, no Barradão.

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Na manhã deste domingo (12), o elenco treinou com foco na partida diante do O'Higgins, do Chile, pela segunda rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. O duelo será disputado nesta terça-feira (14), no MorumBIS, a partir das 19h30 (de Brasília).

Os atletas que acumularam maior minutagem na derrota para o Vitória realizaram atividades de recuperação na parte interna do CT e uma corrida no gramado. Para os demais, o técnico Roger Machado orientou um trabalho em campo reduzido, com foco na transição ofensiva e em situações de ataque contra defesa.

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Danielzinho durante treino do São Paulo. (Foto: Anuar Sayed / São Paulo FC)

Atualizações do DM:

O atacante Calleri, que cumpriu protocolo de concussão após choque sofrido na partida contra o Cruzeiro, no sábado passado (04), participou de toda a atividade.

O zagueiro Sabino (sobrecarga na panturrilha direita) e o volante Bobadilla (três pontos no pé direito) também foram ao gramado e realizaram exercícios individualizados. Já o atacante Luciano (sobrecarga na panturrilha direita) treinou na academia e complementou com tratamento no REFFIS Plus.

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O duelo diante dos chilenos vale a liderança da chave, já que tanto o São Paulo quanto o O'Higgins (CHI) venceram na primeira rodada. O Tricolor bateu o Boston River, do Uruguai, por 1 a 0, em Montevidéu, enquanto os chilenos superaram o Millonarios, da Colômbia, por 2 a 0, em casa.

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