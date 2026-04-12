São Paulo x O'Higgins – Palpites, análise e odds (14/04)

O MorumBIS será palco de um confronto direto pela liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (14), quando São Paulo e O'Higgins se enfrentarem pela segunda rodada da fase de grupos. As duas equipes venceram na estreia e chegam embaladas para um duelo que pode definir os rumos da chave.

Para o Tricolor Paulista, o jogo representa a chance de assumir a ponta isolada do grupo diante da sua torcida. O O'Higgins, atual líder após a vitória sobre o Millonarios, viaja ao Brasil com a confiança de quem já provou que pode competir na competição continental. O confronto coloca frente a frente dois times invictos na Sul-Americana e promete ser o termômetro do equilíbrio da chave.

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Análise da partida

O São Paulo chega para a segunda rodada da Copa Sul-Americana em busca de regularidade. O Tricolor venceu o Boston River por 1 a 0 na estreia, no Estádio Centenário, em Montevidéu, com gol de Bobadilla, e agora quer consolidar a liderança do Grupo C diante da sua torcida no MorumBIS.

Nesta temporada, os comandados de Roger Machado somam 20 pontos em 11 rodadas do Brasileirão. No entanto, a oscilação preocupa. A última partida terminou com derrota por 2 a 0 para o Vitória, no Barradão, em atuação apática agravada pela expulsão de Lucas Ramon no segundo tempo.

A má fase longe de casa contrasta com o desempenho no MorumBIS, onde a última partida foi a goleada por 4 a 1 sobre o Cruzeiro. Em cinco dos últimos seis jogos em casa, o Tricolor marcou duas vezes ou mais.

O O'Higgins, por sua vez, faz campanha surpreendente. Além de ocupar a sétima posição no Campeonato Chileno, o clube de Rancagua vinha de seis jogos sem perder, sequência interrompida no último fim de semana com a derrota diante do Huachipato.

Na Sul-Americana, a estreia foi impecável. O time de Lucas Bovaglio venceu o Millonarios por 2 a 0 no El Teniente, com gols de Francisco González e Arnaldo Castillo, assumindo a ponta do Grupo C. A vitória convincente sobre os colombianos mostra que o O'Higgins não veio para ser figurante na competição.

Esta é a quarta participação do clube chileno na Sul-Americana, mas a primeira na fase de grupos desde a mudança de formato. Nas edições de 2012, 2016 e 2017, o O'Higgins caiu sempre na primeira fase. A classificação ao mata-mata seria histórica.

Para o São Paulo, a Sul-Americana representa a busca pelo bicampeonato continental, 14 anos após o troféu de 2012. A diretoria enxerga o torneio como objetivo real em meio ao calendário intenso do futebol brasileiro.

Outros palpites para São Paulo x O'Higgins

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Confrontos diretos

São Paulo e O'Higgins nunca se enfrentaram em competições oficiais. Este será o primeiro duelo da história entre os dois clubes. Não há qualquer registro de partida amistosa ou em torneios de pré-temporada entre as equipes.

O São Paulo tem larga experiência contra clubes chilenos em competições continentais, com bons resultados em diversas edições de Libertadores e Sul-Americana. Para o O'Higgins, o retrospecto contra adversários brasileiros é praticamente inexistente.

Na fase de grupos desta Sul-Americana, os dois times voltarão a se enfrentar na quarta rodada, no El Teniente, em Rancagua. O resultado do jogo no MorumBIS pode ser decisivo para definir quem liderará o Grupo C.

Notícias de São Paulo x O'Higgins

São Paulo

O departamento médico segue sendo o grande problema de Roger Machado. Lucas Moura, com fratura nas costelas, é desfalque certo. Sabino, com sobrecarga na panturrilha direita, também não terá condições de atuar. Pablo Maia passou por cirurgia no nariz e na face e ficará fora por tempo indeterminado.

Arboleda, em negociação para rescindir contrato, segue afastado e não será relacionado. As boas notícias ficam por conta dos possíveis retornos de Calleri e Luciano, que foram poupados da partida contra o Vitória.

Calleri cumpriu protocolo de concussão e pode ser relacionado. Luciano ficou fora por sobrecarga na panturrilha, mas é esperado no banco. Uma dúvida importante é Bobadilla, autor do gol da vitória na estreia, que levou três pontos no pé após um corte sofrido no Uruguai.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Dória e Enzo Díaz; Danielzinho (Bobadilla), Marcos Antônio e Luciano; Artur, Ferreirinha e André Silva (Calleri). Técnico: Roger Machado.

O'Higgins

O principal desfalque do O'Higgins é o zagueiro Miguel Brizuela, punido pela CONMEBOL com dois jogos de suspensão e multa de 3.000 dólares após a confusão na eliminação contra o Deportes Tolima pela Pré-Libertadores. O defensor já cumpriu parte da punição na estreia e ficará de fora novamente.

Com a ausência de Brizuela, Luis Pavez deve ser novamente titular na dupla de zagueiros ao lado de Garrido. Outro desfalque é o lateral Robledo, que ainda se recupera de lesão muscular. Lucas Bovaglio tende a repetir a formação que bateu o Millonarios na rodada de abertura.

Provável escalação do O'Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Luis Pavez e Leandro Díaz; Martín Maturana, Felipe Ogaz e Juan Leiva; Francisco González, Martín Sarrafiore e Arnaldo Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio.

Destaques individuais de São Paulo x O'Higgins

Jogador destaque · São Paulo Marcos Antônio 19 Jogos na temporada 2026 2 Assistências no Brasileirão 6.9 Nota média no FotMob 2026 5 Camisa que veste no São Paulo Jogador destaque · O'Higgins Francisco González 1 Gol na Sul-Americana 2026 1 Primeiro gol em competição CONMEBOL 4 Gols na temporada 2026 7 Camisa que veste no O'Higgins

Os técnicos

Roger Machado assumiu o São Paulo em 10 de março de 2026, substituindo Hernán Crespo. O gaúcho de 51 anos chegou com contrato até dezembro e encontrou resistência de parte da torcida. Antes do Tricolor, comandou o Internacional, onde conquistou o Gauchão de 2025 e emplacou uma invencibilidade de 16 rodadas no Brasileirão de 2024.

Ex-lateral-esquerdo multicampeão pelo Grêmio, Roger prioriza organização tática e jogo posicional. Seus times costumam ser consistentes defensivamente, mas nem sempre entregam o volume ofensivo que torcidas exigentes esperam. No São Paulo, acumula oito jogos com quatro vitórias, um empate e três derrotas.

Do outro lado, Lucas Bovaglio é a aposta argentina do O'Higgins para 2026. O técnico de 46 anos chegou vindo do Palestino, onde alcançou duas classificações consecutivas para a Sul-Americana. Antes, acumulou experiência em clubes como Instituto de Córdoba, Villa Dálmine e Guaraní do Paraguai.

Bovaglio tem se mostrado um treinador pragmático, capaz de adaptar seu estilo conforme o adversário. Contra o Millonarios, o O'Higgins jogou com intensidade e solidez defensiva. Na coletiva após a estreia, afirmou que sua equipe foi muito superior aos colombianos.

Análise tática

O São Paulo deve atuar no 4-3-3 que Roger Machado vem desenhando desde sua chegada. O trio de meio-campo formado por Danielzinho (ou Bobadilla), Marcos Antônio e Luciano tende a dominar a posse e ditar o ritmo, enquanto Artur e Ferreirinha abrem nas pontas para dar amplitude ao ataque.

A principal arma do Tricolor será a velocidade nas transições pelos flancos. Ferreirinha, pela esquerda, tem sido um dos jogadores mais perigosos e deve explorar o corredor defensivo do O'Higgins, que utiliza alas em um esquema que oscila entre 4-3-3 e 4-1-4-1 dependendo do contexto.

O O'Higgins de Bovaglio prioriza a organização sem a bola. Contra o Millonarios, os chilenos se posicionaram em bloco médio compacto e exploraram contra-ataques com velocidade. González e Castillo nas pontas oferecem profundidade, enquanto Sarrafiore funciona como elo criativo entre meio e ataque.

A grande vulnerabilidade do O'Higgins está na defesa desfalcada. Sem Brizuela e Robledo, a zaga improvisada com Pavez pode sofrer diante da movimentação de jogadores como Luciano e André Silva. O desafio de jogar no MorumBIS, diante de público expressivo, é outro fator que pesa contra o visitante.

A chave tática pode estar nas bolas paradas. O São Paulo tem qualidade na execução de escanteios e faltas laterais, área em que o O'Higgins demonstrou fragilidade em jogos recentes pelo Campeonato Chileno.

Prognóstico de placar exato para São Paulo x O'Higgins

🎯 Previsão de Placar São Paulo 2 x 0 O'Higgins O São Paulo deve impor seu ritmo no MorumBIS e construir uma vitória segura contra um O'Higgins desfalcado na defesa. A tendência é de domínio territorial do mandante, com gols saindo da pressão constante no segundo tempo, aproveitando o desgaste físico dos chilenos. O São Paulo marcou duas vezes ou mais em cinco dos últimos seis jogos como mandante, demonstrando força ofensiva consistente diante da sua torcida no MorumBIS.

O O'Higgins perdeu quatro das últimas sete partidas como visitante em todas as competições, revelando fragilidade quando joga longe de Rancagua.

A zaga chilena estará desfalcada de Brizuela, suspenso pela CONMEBOL, e do lateral Robledo, lesionado, comprometendo a solidez defensiva do visitante.

Calleri e Luciano podem retornar ao time titular após serem poupados contra o Vitória, elevando o nível técnico do ataque são-paulino.

Resumo dos palpites do Lance para São Paulo x O'Higgins