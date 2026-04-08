Ainda no Equador e mantendo apenas contatos informais com o São Paulo, o zagueiro Robert Arboleda tem vivido uma sequência de polêmicas desde que deixou o Brasil, na última sexta-feira. Segundo apuração do Lance!, a insatisfação do jogador está ligada ao momento esportivo, especialmente pela perda de espaço no elenco.

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O defensor atravessa um dos períodos mais turbulentos desde que chegou ao clube e protagonizou episódios que ampliaram o desgaste com a diretoria, dentro e fora de campo. Paralelamente, vieram à tona processos judiciais e dívidas, detalhados em documentos e decisões — alguns deles antes sob segredo de Justiça — aos quais a reportagem teve acesso.

Alugueis atrasados

Um dos casos já encerrados envolve a empresa Lubraço, responsável pelo aluguel de um imóvel utilizado por Arboleda a partir de 2017. O jogador deixou de pagar aluguéis e encargos como condomínio e IPTU, foi acionado na Justiça e não apresentou recurso.

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A decisão foi favorável à empresa e transitou em julgado. A dívida, que era de cerca de R$ 36,7 mil, chegou a R$ 115.864,10 após atualização com juros, multa e honorários. O imóvel foi desocupado em julho de 2020, mas os débitos permaneceram. Atualmente, o caso está em fase de cumprimento de sentença, com prazo para pagamento, sob risco de multa adicional e bloqueio de valores em contas bancárias.

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

Dívida com advogada

Outro processo envolve a advogada Karoline Brandão, que cobra R$ 763.165,77 por honorários. Segundo a ação, havia um contrato que previa pagamento de 10% sobre causas conduzidas por ela.

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A defesa de Arboleda contesta a cobrança. O jogador afirma que não compreendia plenamente os termos do acordo, levanta a possibilidade de vício de consentimento e diz que a relação era intermediada por terceiros — o equatoriano declarou que não se recorda da assinatura ou que o fez sem os devidos esclarecimentos. O caso já teve tentativa de penhora e um acordo parcial, que suspendeu temporariamente o andamento.

Pollux Incorporadora

Há ainda uma disputa com a Pollux Incorporadora, que cobra R$ 228.146,00 com base em um cheque devolvido. A empresa afirma não ter recebido o valor, enquanto o jogador sustenta que o documento é fraudulento. A empresa afirmou no processo não ter recebido o valor e diz ter tentado solução amigável.

Arboleda nega ter emitido o cheque, diz não reconhecer a assinatura e afirma que já havia registrado boletim de ocorrência antes mesmo da data de emissão. A defesa também aponta movimentações suspeitas na conta e possível envolvimento de terceiros, incluindo um ex-empresário. A tese central é de inexistência da dívida e invalidade do título.

Kirin Soccer

Entre os casos mais recentes está a ação movida pela Kirin Soccer, empresa de agenciamento esportivo, que cobra um empréstimo de R$ 252.199,20 feito em 2021. O contrato previa pagamento em até 60 dias, com juros e multa por atraso.

Sem quitação, o valor foi atualizado para cerca de R$ 293 mil. A empresa pede o pagamento imediato ou a penhora de bens e bloqueio de contas, em caso de inadimplência. Há movimentações no processo registradas até o início deste ano, de acordo com os documentos acessados pela reportagem.

Arboleda não se reapresentou ao São Paulo nos últimos dias (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

São Paulo chegou a pagar algumas dívidas do Arboleda

Em meio ao cenário, o próprio São Paulo chegou a intervir financeiramente. Como parte do acordo de renovação contratual firmado em 2024, o clube quitou aproximadamente R$ 642,8 mil em dívidas pessoais do jogador.

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Entenda a polêmica do São Paulo com Arboleda

Arboleda segue "sumido", e a relação com o São Paulo se desgasta ainda mais. O zagueiro não se apresenta desde sexta-feira e está no Equador. Para entender melhor a situação, a reportagem do Lance! ouviu pessoas próximas ao jogador.

Relacionado para a partida de sábado (4), contra o Internacional, o defensor acabou cortado após não se reapresentar. Segundo apuração da reportagem, Arboleda já demonstrava insatisfação com questões internas do clube há algum tempo. Amigos próximos, inclusive, viajaram ao Equador para acompanhá-lo.

A viagem não foi justificada. Ainda durante o Campeonato Paulista, o jogador se ausentou por uma semana para resolver problemas pessoais em seu país natal, situação que foi comunicada e aceita pelo clube. Desta vez, no entanto, a ausência sem aviso prévio surpreendeu a diretoria e agravou o desgaste na relação.

Embora tenha respondido a contatos informais, Arboleda não atendeu de forma adequada à notificação oficial do clube, seja com retorno ao Brasil ou posicionamento por meio de representantes. Diante do cenário, o São Paulo avalia medidas jurídicas e não descarta uma rescisão contratual por justa causa.