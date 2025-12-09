O atacante Jonathan Calleri usou as redes sociais para comentar a temporada ruim do São Paulo e refletir sobre os desafios pessoais que enfrentou ao longo do ano. O jogador destacou que, apesar das dificuldades, está pronto para dar a volta por cima em 2026.

Calleri também passou por um período complicado devido a uma lesão grave. Há pouco mais de sete meses, o atacante foi submetido a uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e concluiu a fase de fisioterapia.

O camisa 9 já iniciou os trabalhos de preparação física, cumprindo o prazo esperado de recuperação da lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), que atualmente exige, no mínimo, oito meses para que o atleta retorne com segurança às atividades.

— Não foi o ano que estávamos esperando, muitas coisas aconteceram e não conseguimos chegar aos objetivos que queríamos. Mas, como sempre falo, o futebol dá voltas e, como a história do clube marca, nos levantaremos e conseguiremos outra vez coisas importantes. Pessoalmente, foi um ano muito difícil e me tocou passar por uma lesão grave, mas nesses sete meses me recuperei da melhor forma, tanto física como mental, e estou outra vez pronto para dar batalha em 2026. Obrigado a todos pelo apoio de sempre, e tenho certeza de que, estando todos unidos (Diretoria, Torcida, Comissão Técnica e Jogadores), daremos a volta por cima, porque esse grupo merece muito — disse Calleri.

Jonathan Calleri teve participação relevante no São Paulo durante o Brasileirão 2025, apesar de um ano marcado por desafios físicos. O atacante disputou 18 jogos, sendo titular em 14, e marcou três gols, além de fornecer quatro assistências.

O argentino precisou de 164 minutos em média para participar diretamente de um gol e apresentou 1,7 finalizações por partida, embora apenas 0,4 tenham ido ao alvo. Com 25% de conversão em grandes chances e cinco oportunidades criadas, também teve média de 0,8 passes decisivos por jogo e eficiência de 46% nos duelos. Sofreu 1,4 faltas por jogo e recebeu nota 6,86 do Sofascore, refletindo seu esforço e contribuição mesmo em um ano complicado.

Temporada do São Paulo

Sem grande destaque nas competições, o time comandado por Hernán Crespo garantiu vaga na Copa Sul-Americana, embora ainda mantenha expectativa de classificação à Libertadores, dependendo do campeão da Copa do Brasil. Para isso, o Tricolor precisa torcer para que Fluminense ou Cruzeiro conquistem o título.

O São Paulo encerrou o Brasileirão 2025 na oitava posição, com 51 pontos em 38 jogos, resultado de 14 vitórias, nove empates e 15 derrotas. A equipe marcou 43 gols e sofreu 47, terminando com saldo negativo de quatro tentos.

Calleri no treino do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Na Copa do Brasil, o São Paulo foi eliminado pelo Athletico-PR nas quartas de final. Na partida de ida, o Tricolor venceu o Furacão por 2 a 1, no Morumbi, e jogava por empate ou qualquer vitória na volta. No entanto, mesmo com um jogador a mais, o Furacão venceu o Tricolor por 1 a 0 no tempo normal e depois garantiu a classificação ao vencer por 3 a 0 nas penalidades.

No Campeonato Paulista, o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras nas semifinais. Já na Libertadores, a equipe também caiu nas quartas de final, após perder os dois jogos para a LDU.