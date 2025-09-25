Em noite fria e com o MorumBIS lotado, o São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores ao perder novamente para a LDU, desta vez por 1 a 0. No jogo de ida, a equipe havia sido derrotada por 2 a 0.

O Tricolor se despede da competição e passa a ter apenas o Campeonato Brasileiro como foco. A LDU avança às semifinais e enfrentará o Palmeiras, com a partida de volta no Allianz Parque. O jogo contou com polêmicas com arbitragem, gols anulados e protestos na torcida.

Como foi o jogo

O jogo começou horas antes com a festa da torcida. Antes de a delegação do São Paulo chegar ao MorumBIS, o torcedor tricolor fazia barulho e se mostrava como o 12º jogador. O ônibus foi recepcionado com sinalizadores, cantos e muita energia.

No gramado, desde o aquecimento, a torcida não parou de cantar. O hino nacional mal foi ouvido diante do som das arquibancadas. Em campo, nos primeiros minutos, o São Paulo tentou responder ao apoio.

Aos oito minutos, a primeira jogada mais perigosa surgiu com Rigoni e Luciano. O camisa 10 finalizou para defesa de Gonzalo Valle. Rigoni tentou aproveitar a sobra e acertou a trave. O atacante ainda exerceu função diferente, atuando como ala pela direita.

Aos 20 minutos, Luciano perdeu outra boa chance. Com o goleiro da LDU no chão, desperdiçou a oportunidade sozinho na pequena área.

Luciano não se aguentou. Logo após o gol perdido, ficou agarrado nas redes com uma nítida expressão de desconforto. A torcida não deixou de apoiá-lo, e como resposta, cantava seu nome.

Luciano lamenta o gol perdido em São Paulo x LDU na Libertadores (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)

Durante o andar do segundo tempo, a LDU mal se apresentava e o jogo todo acontecia na área da equipe equatoriana. Mesmo assim, o Tricolor pecava bastante no meio de campo e nas saídas de bola, o que trazia uma certa lentidão para o jogo.

Com pouco repertório, a situação se complicou para o lado do São Paulo perto dos 40. Rigoni, que não fazia um bom jogo, errou o cruzamento e deixou a bola nos pés de Alzugaray. O passe foi para Medina, e Bobadilla tentou acompanhar. Perdendo a disputa, a bola parou no fundo das redes. 1 a 0 para a LDU, 3 a 0 no agregado e o sonho da torcida esfriava, assim como a temperatura caia ainda mais na capital paulista.

O primeiro tempo terminou desta forma. Na hora que a equipe desceu para o vestiário no intervalo, parte da torcida vaiou.

No segundo tempo, Luciano finalmente conseguiu seu gol. A jogada começou com Ferreirinha, passou por Dinenno e foi concluída pelo camisa 10. A alegria durou pouco. Estava impedido e foi anulado.

Perto dos 20 minutos do segundo tempo, o São Paulo tinha mais de 70% de posse de bola. Nesse contexto, surgiu um dos lances mais polêmicos da partida. Após um choque aéreo com Luciano, o goleiro Valle caiu no gramado. Pablo Maia acertou um chute de fora da área e marcou. No lance, Valle ainda tentou defender, porém a arbitragem anulou o gol porque havia sido assinalada falta no início da jogada.

O elenco protestou bastante, assim como a torcida. Em busca de resposta, Crespo promoveu novas mudanças: retorno de Lucas Moura, que entrou no lugar de Ferreira, e entrada do cria de Cotia Lucca, na vaga de Rigoni. O atacante argentino deixou o gramado sob vaias.

Aos 30 minutos, a paciência dos são-paulinos diminuiu e a revolta aumentou. Nas arquibancadas numeradas, parte da torcida passou a xingar o presidente Julio Casares.

Sem finalizações claras do São Paulo, o jogo concentrou-se pelo lado esquerdo, mas sem produzir chances. E o jogo terminou assim. Novamente, o Tricolor foi derrotado pela LDU e deu adeus à Copa Libertadores.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 X 1 LDU

QUARTAS DE FINAL - COPA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 25/09/2025 - 19h

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Medina (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Cornejo, Quintero (LDU); Arboleda (SAO)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

🏁 VAR: Juan Soto (VEN)

🥅Público: 54.609

💵Renda: R$ 8.331.900,00

⚽Escalações

São Paulo (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Alan Franco (Maílton), Arboleda e Sabino; Rigoni (Lucca), Pablo Maia, Bobadilla (Dinenno), Rodriguinho (Alisson) e Enzo Diaz; Luciano e Ferreirinha (Lucas Moura).

LDU (Técnico: Tiago Nunes)

Gonzalo Valle; Allala, Ricardo Adé, Quiñónez, Quintero; Gruezo, Cornejo (Minda), Bryan Ramírez (Mina), Villamíl; Alzugaray e Medina (Estrada).