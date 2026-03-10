São Paulo espera Roger Machado nesta terça-feira para acertar até o final do ano

O São Paulo está muito próximo de anunciar Roger Machado como seu treinador. Após demitir Hernán Crespo na tarde de segunda-feira (9), o Tricolor agiu rápido e costurou um acordo com Roger Machado.

O treinador é esperado na manhã desta terça-feira para finalizar as tratativas e assinar contrato válido até o fim de 2026, quando acaba o mandato da gestão de Harry Massis e haverá eleição para um novo presidente.

Bastidores da queda: São Paulo demite Crespo após divergências sobre expectativas internas

A expectativa é que Roger já comande o treino desta terça. A atividade estava incialmente marcada para acontecer pela manhã, mas foi transferida para a parte da tarde já para que o novo treinador possa comandar o treinamento. O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (12), quando recebe a Chapecoense, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E espera ter Roger no banco comandando a equipe.

Roger dirigiu o Internacional de julho de 2024 até setembro de 2025, quando foi dispensado após sequência ruim no Brasileirão. Campeão gaúcho em 2025, somou 73 jogos pelo Inter, com 34 vitórias, 20 empates e 19 derrotas (aproveitamento de 55,7%). Em São Paulo, comandou o Palmeiras em 2018 e levou o vice-campeonato paulista.

Hernán Crespo foi demitido do São Paulo (Foto: ESDRAS MARTINS/Mochila Press/Gazeta Press)

Livre no mercado desde o ano passado, o técnico tem laços antigos com o atual executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa. Os dois trabalharam juntos no Grêmio entre 2015 e 2016 e mantêm boa relação. A solução passa muito pela escolha de Rui Costa para comandar o time.

Com dez pontos em quatro rodadas, ainda invicto, o São Paulo ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, atrás do Palmeiras nos critérios de desempate.