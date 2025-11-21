Calleri vai a campo em reapresentação do São Paulo
Atacante argetino se recupera de cirurgia no joelho e treina com o grupo
O elenco do São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira (21), no CT da Barra Funda, após derrota para o Corinthians por 3 a 1, na Neo Química Arena. Com Calleri em campo, o time comandado por Hernán Crespo já deu início à preparação para o duelo com o Juventude, que está agendado para o próximo domingo (23), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os atletas foram divididos em dois grupos, e os jogadores que atuaram por mais tempo no clássico fizeram exercícios regenerativos na parte interna, enquanto o restante trabalhou no gramado com a comissão técnica, incluindo o atacante argentino, que se recupera de cirurgia e indica que está em fase avançada em seu processo de retorno aos gramados.
O zagueiro Ferraresi, o volante Bobadilla e o atacante Tapia, que entraram no decorrer do confronto com o Corinthians após defenderem suas seleções na Data Fifa, também trabalharam na academia.
O treino no campo começou com o processo de aquecimento comandado pelos preparadores. O meio-campista Marcos Antonio (lesão muscular na região posterior da coxa esquerda) e o centroavante Dinenno (artroscopia no joelho direito) participaram desta primeira etapa e, em seguida, ficaram sob os cuidados da preparação física na transição.
O treinamento do grupo no gramado também contou com exercício de posse de bola e enfrentamento entre duas equipes em espaço reduzido, além de duelos entre os atletas, como um contra um.
Na manhã deste sábado (22), novamente no CT Tricolor, o elenco realizará a última atividade antes da partida com a equipe de Caxias do Sul.
