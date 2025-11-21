Calleri vai a campo em reapresentação do São Paulo

O elenco do São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira (21), no CT da Barra Funda, após derrota para o Corinthians por 3 a 1, na Neo Química Arena. Com Calleri em campo, o time comandado por Hernán Crespo já deu início à preparação para o duelo com o Juventude, que está agendado para o próximo domingo (23), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Rafael Tolói sente dores na coxa e vai desfalcar São Paulo; Crespo lamenta alto número de lesões

Os atletas foram divididos em dois grupos, e os jogadores que atuaram por mais tempo no clássico fizeram exercícios regenerativos na parte interna, enquanto o restante trabalhou no gramado com a comissão técnica, incluindo o atacante argentino, que se recupera de cirurgia e indica que está em fase avançada em seu processo de retorno aos gramados.

O zagueiro Ferraresi, o volante Bobadilla e o atacante Tapia, que entraram no decorrer do confronto com o Corinthians após defenderem suas seleções na Data Fifa, também trabalharam na academia.

continua após a publicidade

O treino no campo começou com o processo de aquecimento comandado pelos preparadores. O meio-campista Marcos Antonio (lesão muscular na região posterior da coxa esquerda) e o centroavante Dinenno (artroscopia no joelho direito) participaram desta primeira etapa e, em seguida, ficaram sob os cuidados da preparação física na transição.

➡️ São Paulo perde volante para duelo contra o Juventude

O treinamento do grupo no gramado também contou com exercício de posse de bola e enfrentamento entre duas equipes em espaço reduzido, além de duelos entre os atletas, como um contra um.

continua após a publicidade

Na manhã deste sábado (22), novamente no CT Tricolor, o elenco realizará a última atividade antes da partida com a equipe de Caxias do Sul.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo