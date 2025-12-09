Planejamento 2026: saiba quem pode deixar o elenco do São Paulo

O São Paulo encerrou a temporada 2025 e agora está pensando no planejamento para 2026. Após o jogo contra o Vitória, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, Hernán Crespo falou sobre a reformulação do elenco para o próximo ano.

- Deveria ser grande (reformulação) vamos ver se podemos. A gente continua, porque sabe o lugar que ocupa, sabe que vai ser uma temporada difícil para todo mundo, mas temos o privilégio de trabalhar em um time enorme como o São Paulo, com todas as dificuldades. A ideia é ajudar e recolocar o clube, devagar, ao lugar que pertence na história - disse.

Crespo falou sobre necessidade de reformulação em coletiva de imprensa (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

O time lida tanto com jogadores em fim de contrato quanto atletas ainda com o futuro em dúvida. O Lance! esclarece situação por situação.

Rigoni

Rigoni tem contrato até o final de dezembro. O jogador chegou ao Tricolor em setembro, anunciado no último dia da janela de transferências. Até o momento, o time não sinalizou interesse em manter o atleta. Rigoni também não bateu a meta de jogos que garantia renovação automática.

Juan Dinenno

Dinenno tem contrato até o final do ano, mas já com futuro certo. O Lance! apurou que o atacante deve ser liberado ao fim do ano e que está cada vez mais próximo do Deportivo Cali, da Colômbia. Segundo informações obtidas pela reportagem, jogador e clube já possuem um acordo verbal, restando apenas detalhes burocráticos, a assinatura do contrato e a realização de exames médicos.

Leandro

O goleiro Leandro, revelado em Cotia, encerra seu vínculo no final de 2025 também. O jogador não foi aproveitado na temporada e uma proposta de renovação não foi sinalizada também.

Luiz Gustavo

Luiz Gustavo encerra seu vínculo no fim do ano. Peça importante no vestiário, não deve se aposentar na próxima temporada, mas ainda segue com futuro incerto no planejamento do São Paulo. No momento, um dos grandes empecilhos para uma possível renovação seria seu salário.

Matheus Belém

O São Paulo pode ter, em breve, uma resolução em relação a Matheus Belém, zagueiro revelado em Cotia. Com contrato até dezembro de 2026, o defensor segue frequentando o SuperCT, porém não está integrado ao elenco principal. O zagueiro está na mira da Portuguesa, segundo apurou o Lance!. O atleta não está no planejamento do ano que vem.

Oscar

O Lance! apurou que o futuro de Oscar ainda segue incerto no São Paulo. O veterano está sob orientação médica até o final do ano e deve decidir seus próximos passos em janeiro. O elenco retorna de férias no dia 2 de janeiro.

Com contrato até o final de 2027, existe a chance de Oscar optar por uma aposentadoria. A reportagem apurou que, falando em saúde mental, o jogador está bem e quis ter este último contato com os jogadores do São Paulo antes do final do ano. O jogador foi diagnosticado com síncope vasovagal, que causa quadro de desmaios. Há pouco mais de um mês, passou mal durante um exame médico.

Patryck Lanza

Em setembro deste ano, Patryck Lanza quase se transferiu para o Pafos, do Chipre, por empréstimo. O jogador chegou a entrar na mira de algumas equipes que ainda estão com a janela aberta, mas o Lance! apurou que a proposta do Chipre havia sido a que mais agradou. Pensando para a temporada 2026, é possível que o clube volte a escutar algumas propostas.

E contratações?

O São Paulo estuda trazer reforços pontuais para a temporada 2026, ainda segundo a realidade econômica do clube. Tudo depende da classificação (ou não) para a Copa Libertadores. O Tricolor aguarda a Copa do Brasil para saber se consegue uma vaga na fase preliminar da decisão. O planejamento gira muito em torno disso.