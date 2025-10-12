Calleri avança em recuperação e inicia transição física no São Paulo

O São Paulo emitiu uma nota no último sábado (11) atualizando a situação dos jogadores que estão no Departamento Médico.

O atacante Calleri vai iniciar a transição física na semana que vem após cinco meses se recuperando de uma cirurgia no joelho esquerdo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Calleri acumula 3 gols pelo São Paulo nesta temporada. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Boletim médico:

Calleri – O atacante, que há pouco mais de cinco meses foi submetido a uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, finalizou a fase de recuperação com a fisioterapia e na próxima semana inicia os trabalhos com a preparação física.

continua após a publicidade

Ryan – Submetido a uma cirurgia para correção de ruptura no ligamento cruzado anterior e lesão meniscal no joelho esquerdo no dia 30 de julho, o jogador segue programa de fortalecimento e controle motor sob os cuidados da fisioterapia.

André Silva – O atacante vem sendo submetido a tratamento conservador de uma lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no cruzado anterior do joelho direito sofridos no dia 24 de agosto. O jogador segue tratamento clínico e programa de exercícios de fortalecimento e controle motor sob os cuidados da fisioterapia.

continua após a publicidade

Luan – Com uma lesão no músculo adutor direito sofrida no dia 21 de setembro, o volante segue tratamento clínico e realiza programa de exercícios de fortalecimento sob os cuidados da fisioterapia.

Rafael Toloi – Com uma lesão na região posterior da coxa esquerda sofrida no dia 29 de setembro, o zagueiro realiza tratamento clínico e programa de exercícios de fortalecimento. Nesta sexta-feira, 11 dias após a lesão, Toloi realizou uma atividade com bola no gramado e corrida de alta intensidade sob os cuidados da fisioterapia. Caso mantenha o ritmo de evolução, o jogador iniciará na próxima semana os trabalhos com a preparação física.

continua após a publicidade

Brasileirão:

O elenco tricolor ganhou folga neste domingo (12), após seis dias consecutivos de atividades no Super CT. A equipe vem de uma derrota por 3 a 2 para o Palmeiras, no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O próximo compromisso do São Paulo será diante do Grêmio, em Porto Alegre, na próxima quinta-feira (16), às 19h (de Brasília).

Na sequência, o Tricolor tem pela frente: Mirassol (F), Bahia (C), Vasco (F), Flamengo (Vila Belmiro), Red Bull Bragantino (Vila Belmiro), Corinthians (F), Juventude (C), Fluminense (F), Internacional (C) e Vitória (F).