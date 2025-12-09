Um dos líderes do São Paulo, o meia-atacante Lucas Moura usou as redes sociais para comentar o encerramento da temporada. O camisa 7 viveu um ano difícil, marcado por lesões importantes, o que comprometeu seu desempenho.

Na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, em fevereiro, Lucas Moura sofreu sua primeira lesão. Em agosto, passou por uma artroscopia no joelho direito para a retirada de uma fibrose, que até então causava dores ao atleta.

No final de novembro, voltou a sentir desconforto, passou a seguir um tratamento interno no Reffis Plus, com fisioterapia e trabalhos de fortalecimento, e, por fim, precisou se submeter a uma nova intervenção.

— A lesão em março mudou meu ano, e ali começou a minha luta. A recuperação está sendo muito mais lenta, mais dura e mais complexa do que todos nós imaginávamos. Esse período está me obrigando a encarar meus limites e ajustar processos. Tem sido uma provação grande, mas isso não vai me vencer! O DEUS que eu sirvo é maior do que qualquer problema! E o foco é claro: voltar em 2026 no meu mais alto nível, no nível que exijo de mim mesmo. Sem atalhos, sem expectativa externa, mas com muito trabalho, consistência e disciplina diária — disse Lucas Moura pelas redes sociais.

Em 2025, Lucas Moura disputou 26 partidas pelo São Paulo, sendo 14 delas como titular. O meia-atacante marcou cinco gols, deu uma assistência e precisou de, em média, 245 minutos para participar diretamente de um gol. Contribuiu com 0,8 passes decisivos por jogo, criou quatro grandes chances e finalizou 1,2 vez por partida, acertando 0,5 finalizações no gol em média.

Lucas converteu 50% das grandes chances que teve, acertou 1,1 drible por jogo, manteve 80% de precisão nos passes, venceu 4,2 duelos por partida e sofreu 1,7 falta por jogo. Ao longo da temporada, teve nota média de 6,94 no Sofascore.

Veja abaixo a nota completa divulgada por Lucas Moura

Sou grato a DEUS por mais uma temporada concluída. Independentemente de qualquer coisa, Ele me sustentou, Ele me trouxe até aqui, Ele é o meu alicerce!

Quero agradecer, de coração, a todos que estão me apoiando e torcendo pela minha recuperação, muito obrigado.

DEUS abençoe a todos!

Nos vemos em 2026.

São Paulo é Sentimento.

Temporada do São Paulo

Sem grande destaque nas competições, o time comandado por Hernán Crespo garantiu vaga na Copa Sul-Americana, embora ainda mantenha expectativa de classificação à Libertadores, dependendo do campeão da Copa do Brasil. Para isso, o Tricolor precisa torcer para que Fluminense ou Cruzeiro conquistem o título.

O São Paulo encerrou o Brasileirão 2025 na oitava posição, com 51 pontos em 38 jogos, resultado de 14 vitórias, 9 empates e 15 derrotas. A equipe marcou 43 gols e sofreu 47, terminando com saldo negativo de quatro tentos.

Na Copa do Brasil, o São Paulo foi eliminado pelo Athletico-PR nas quartas de final. Na partida de ida, o Tricolor venceu o Furacão por 2 a 1, no Morumbi, e jogava por empate ou qualquer vitória na volta. No entanto, mesmo com um jogador a mais, o Furacão venceu o Tricolor por 1 a 0 no tempo normal e depois garantiu a classificação ao vencer por 3 a 0 nas penalidades.

No Campeonato Paulista, o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras nas semifinais. Já na Libertadores, a equipe também caiu nas quartas de final, após perder os dois jogos para a LDU.