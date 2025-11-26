Jonathan Calleri voltou a participar das atividades e treinamentos com o elenco do São Paulo. Entre trabalhos de fortalecimento e a rotina no SuperCT, uma dúvida surge: o atacante pode retornar ainda neste ano?



Segundo apuração do Lance!, não existe, neste momento, qualquer plano do São Paulo que envolva Calleri disputando as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Esse cenário só seria considerado em caso de decisão importante, como uma final de Copa Libertadores. Numa situação desse tipo, a iniciativa partiria mais da vontade do próprio argentino do que de um planejamento do clube.



No contexto atual, porém, a avaliação interna é de que o retorno mais adequado seja apenas em 2026, já pensando no Campeonato Paulista, que começa em janeiro. Calleri sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho há sete meses. Antes, protocolos mais antigos estimavam cerca de seis meses para esse tipo de recuperação. Hoje, contudo, casos de LCA exigem, no mínimo, oito meses para que o atleta volte a atuar com segurança.

Calleri deve voltar em 2026 (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Ryan Francisco e André Silva

Ryan Francisco e André Silva também sofreram lesões ligamentares. Ryan Francisco sofreu a mesma ruptura que Calleri, mas operou apenas em julho. Ou seja, sua recuperação está mais "lenta" em comparação ao camisa 9.

André Silva também sofreu uma lesão ligamentar, mas no caso do jogador, a escolha do atleta foi seguir com um tratamento mais convencional.

Jogadores no DM do São Paulo:

-Rafael Tolói (lesão muscular no quadril)

- Oscar (síncope vasovagal),

- Lucas (dores no joelho direito)

- Arboleda (lesão no músculo posterior da coxa esquerda)

- Enzo Díaz (hérnia inguinal do lado esquerdo)

- Rodriguinho (crise de bronquite)

- Luan (lesão no adutor direito)

- Wendell (ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo)

- Dinenno (artroscopia o joelho direito)

- Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo)

- Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo)

- André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito)