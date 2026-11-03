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Aos 16 anos, filho de ídolo do São Paulo é inscrito pelo clube no Brasileirão

Inscrito na competição, Lucas Miranda é opção para a defesa tricolor e pode se tornar o zagueiro mais jovem do clube a disputar o torneio

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
03/11/2026 18:28
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Lucas Miranda pelo São Paulo
(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Aos 16 anos, Lucas Miranda pode ganhar uma oportunidade no elenco profissional do São Paulo na reta final do Campeonato Brasileiro. O zagueiro foi inscrito pelo clube na competição na última sexta-feira (30) e surge como uma alternativa para o sistema defensivo tricolor, que enfrenta problemas com desfalques. Filho do ex-zagueiro Miranda, ídolo são-paulino e tricampeão brasileiro pelo clube, o jovem é um dos destaques das categorias de base.

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Nascido em 2010, Lucas é o único jogador dessa geração inscrito pelo São Paulo no Brasileirão. Caso entre em campo, poderá se tornar o zagueiro mais jovem da história do clube a disputar a competição.

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Mesmo em seu primeiro ano no Sub-17, o defensor já conquistou espaço entre os titulares da equipe. Canhoto, atua pelo lado direito da zaga e tem chamado a atenção pelo desempenho na base. O jovem também se aproximou do elenco principal após participar de treinamentos com os profissionais durante a passagem de Roger Machado.

Com Dorival Jr., Lucas passou a ser chamado com mais frequência e esteve presente em quatro dos últimos cinco treinamentos. O desempenho nos trabalhos tem rendido elogios pela maturidade e qualidade técnica.

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São Paulo tem problemas na defesa

A inscrição de Lucas acontece em meio a dificuldades do São Paulo para montar o sistema defensivo. Domingos Duarte e Sabino estão fora da temporada após passarem por cirurgias no joelho, e o clube tem utilizado uma formação com três zagueiros, com o volante Newton improvisado no setor.

No momento, Arboleda, Osorio e Tolói aparecem como opções para a posição. Dorival também conta com Isac, do Sub-20, que ainda não estreou pela equipe principal. Com a inscrição no Brasileirão, Lucas passa a ser mais uma alternativa para as rodadas finais.

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Lucas Miranda tem histórico na Seleção de base

O zagueiro também acumula experiências com as seleções brasileiras de base. Neste ano, foi capitão e campeão do Torneio de Montaigu com a equipe Sub-16, uma das principais competições internacionais da categoria. Em 2025, conquistou o Sul-Americano Sub-15.

Além da atuação na defesa, Lucas se destaca pela participação ofensiva. No Paulista Sub-15 do ano passado, marcou sete gols em 18 partidas. O jogador também pode atuar como lateral-esquerdo.

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Se estrear nas rodadas finais do Brasileirão, Lucas poderá se tornar o zagueiro mais jovem do São Paulo a disputar o torneio e o terceiro jogador mais jovem da posição a atuar pelo clube em todos os tempos, atrás de Gildésio e Pescuma, que jogaram na década de 1960.



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