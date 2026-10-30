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São Paulo tem novidades no elenco para clássico contra o Corinthians; veja situação dos jogadores

Ferreira e Artur avançam na recuperação, Marcos Antônio segue em tratamento e Sabino está suspenso para o Majestoso

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
30/10/2026 16:54
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Artur comemora gol pelo São Paulo
Artur pode ser a novidade do Majestoso (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

O São Paulo iniciou a preparação para o clássico contra o Corinthians com novidades no elenco. Na reapresentação desta sexta-feira (30), no CT da Barra Funda, os atacantes Ferreira e Artur participaram de atividades com o grupo, enquanto o meio-campista Marcos Antônio trabalhou no gramado com os fisioterapeutas. O Majestoso está marcado para quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Ferreira se recupera de uma lesão no adutor direito, enquanto Artur trata um trauma na região lombar. Os dois estão em processo de transição física e deram mais um passo na recuperação. Eles ainda não estão 100% recuperados, mas têm chances de estarem à disposição da comissão técnica no Majestoso.

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Marcos Antônio, por sua vez, apresentou dores no tornozelo direito e realizou trabalhos específicos com os fisioterapeutas. A evolução do jogador será acompanhada pela comissão técnica nos próximos dias.

São Paulo tem desfalque e retorno confirmados

Para o clássico, Dorival Jr. já sabe que não poderá contar com Sabino. O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 3 a 2 para o Bahia, na última quarta-feira (28), e terá de cumprir suspensão automática.

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Em contrapartida, o treinador terá o retorno do lateral-esquerdo Iago, que cumpriu suspensão na partida em Salvador. Para ocupar a vaga de Sabino na defesa, Rafael Tolói e Osorio aparecem como alternativas.

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Domingos Duarte segue fora

Outro jogador que não estará à disposição é Domingos Duarte. O zagueiro passou por cirurgia no joelho e segue em recuperação, com previsão de retorno apenas para a próxima temporada.

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O elenco tricolor volta a treinar neste sábado (31), às 10h, dando sequência aos trabalhos para o clássico. A comissão técnica terá os próximos dias para acompanhar a evolução dos atletas em transição e definir as opções para o confronto.

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