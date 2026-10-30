São Paulo tem novidades no elenco para clássico contra o Corinthians; veja situação dos jogadores
Ferreira e Artur avançam na recuperação, Marcos Antônio segue em tratamento e Sabino está suspenso para o Majestoso
O São Paulo iniciou a preparação para o clássico contra o Corinthians com novidades no elenco. Na reapresentação desta sexta-feira (30), no CT da Barra Funda, os atacantes Ferreira e Artur participaram de atividades com o grupo, enquanto o meio-campista Marcos Antônio trabalhou no gramado com os fisioterapeutas. O Majestoso está marcado para quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
➡️ Lucas Moura encerra longo jejum e dá passo importante em retorno pelo São Paulo
Ferreira se recupera de uma lesão no adutor direito, enquanto Artur trata um trauma na região lombar. Os dois estão em processo de transição física e deram mais um passo na recuperação. Eles ainda não estão 100% recuperados, mas têm chances de estarem à disposição da comissão técnica no Majestoso.
Marcos Antônio, por sua vez, apresentou dores no tornozelo direito e realizou trabalhos específicos com os fisioterapeutas. A evolução do jogador será acompanhada pela comissão técnica nos próximos dias.
São Paulo tem desfalque e retorno confirmados
Para o clássico, Dorival Jr. já sabe que não poderá contar com Sabino. O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 3 a 2 para o Bahia, na última quarta-feira (28), e terá de cumprir suspensão automática.
Em contrapartida, o treinador terá o retorno do lateral-esquerdo Iago, que cumpriu suspensão na partida em Salvador. Para ocupar a vaga de Sabino na defesa, Rafael Tolói e Osorio aparecem como alternativas.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Domingos Duarte segue fora
Outro jogador que não estará à disposição é Domingos Duarte. O zagueiro passou por cirurgia no joelho e segue em recuperação, com previsão de retorno apenas para a próxima temporada.
O elenco tricolor volta a treinar neste sábado (31), às 10h, dando sequência aos trabalhos para o clássico. A comissão técnica terá os próximos dias para acompanhar a evolução dos atletas em transição e definir as opções para o confronto.
Tudo sobre
Futebol Nacional
CBF detalha rodadas 35 e 36 do Brasileirão; veja datas e horários dos jogosHá 6 horas
São Paulo
Lucas Moura encerra longo jejum e dá passo importante em retorno pelo São PauloHá 6 horas
São Paulo
Suspensão abre disputa por vaga na defesa do São Paulo para o MajestosoHá 10 horas
São Paulo
São Paulo perde titular para clássico contra o CorinthiansHá 1 dia
São Paulo
Análise: São Paulo esboça reação, mas falhas defensivas custam caro em tropeço fora de casaHá 1 dia
São Paulo
Dorival admite dificuldade para explicar erros do São Paulo, mas defende elencoHá 1 dia
Mais LANCE!