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São Paulo avança na preparação para o Majestoso com Artur e Ferreira em evolução

Atacantes participaram novamente das atividades com o elenco, enquanto Marcos Antonio segue em tratamento no CT da Barra Funda

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
31/10/2026 15:28
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Artur, do São Paulo
Artur, durante treinamento do São Paulo (Foto: Erico Leonan / SPFC)

O São Paulo deu sequência à preparação para o clássico contra o Corinthians na manhã deste sábado (31), no CT da Barra Funda. O Majestoso será disputado na próxima quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A atividade contou novamente com a participação de Artur e Ferreira nos trabalhos com o restante do elenco. Os dois atacantes estão em evolução após problemas físicos: Artur se recupera de um trauma na região lombar, enquanto Ferreira trata uma lesão no adutor direito.

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A situação de Marcos Antonio é diferente. Com dores no tornozelo direito, o volante deu sequência ao trabalho individualizado com a fisioterapia, desta vez na parte interna do CT.

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Como foi o treino do São Paulo

Os trabalhos começaram com exercícios de força na academia e atividades no gramado voltadas ao controle motor e aos fundamentos técnicos.

Na sequência, o técnico Dorival Jr. e seus auxiliares comandaram dinâmicas de enfrentamento em espaços reduzidos, com disputas de dois contra dois e três contra três. Depois, o elenco participou de um duelo de 11 contra 11, com foco em diferentes situações de jogo. O treinamento terminou com repetições de bolas paradas.

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O elenco são-paulino volta a treinar na manhã deste domingo (1º), dando continuidade à preparação para o confronto com o Corinthians.

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