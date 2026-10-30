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São Paulo tem dois jogadores convocados para amistosos da Seleção Brasileira Sub-20

Djhordney e Pedro Ferreira participarão de amistosos contra o Peru, em novembro, nos últimos compromissos da equipe antes do Sul-Americano da categoria

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
30/10/2026 19:19
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Djhordney
Djhordney em ação pelo São Paulo (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

O São Paulo terá dois representantes na próxima convocação da Seleção Brasileira Sub-20. O volante Djhordney e o meia Pedro Ferreira foram chamados nesta sexta-feira (30) pelo técnico Paulo Victor para os amistosos contra o Peru, que serão disputados nos dias 13 e 16 de novembro, em Belém (PA).

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As duas partidas acontecerão às 20h (de Brasília), no Mangueirão, e serão os últimos compromissos da equipe brasileira antes da definição da lista final para o Sul-Americano Sub-20, previsto para janeiro de 2027.

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De acordo com a programação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os jogadores são-paulinos deverão se apresentar à comissão técnica no dia 9 de novembro, na capital paraense.

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A lista também conta com atletas de clubes brasileiros e do exterior, como Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Botafogo, Shakhtar e Newcastle.

Os amistosos diante do Peru serão uma oportunidade para os jogadores buscarem espaço na equipe e na convocação definitiva para o torneio continental, que será realizado em janeiro de 2027.

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