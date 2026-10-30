São Paulo tem dois jogadores convocados para amistosos da Seleção Brasileira Sub-20
Djhordney e Pedro Ferreira participarão de amistosos contra o Peru, em novembro, nos últimos compromissos da equipe antes do Sul-Americano da categoria
O São Paulo terá dois representantes na próxima convocação da Seleção Brasileira Sub-20. O volante Djhordney e o meia Pedro Ferreira foram chamados nesta sexta-feira (30) pelo técnico Paulo Victor para os amistosos contra o Peru, que serão disputados nos dias 13 e 16 de novembro, em Belém (PA).
➡️ São Paulo tem novidades no elenco para clássico contra o Corinthians; veja situação dos jogadores
As duas partidas acontecerão às 20h (de Brasília), no Mangueirão, e serão os últimos compromissos da equipe brasileira antes da definição da lista final para o Sul-Americano Sub-20, previsto para janeiro de 2027.
De acordo com a programação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os jogadores são-paulinos deverão se apresentar à comissão técnica no dia 9 de novembro, na capital paraense.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
A lista também conta com atletas de clubes brasileiros e do exterior, como Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Botafogo, Shakhtar e Newcastle.
Os amistosos diante do Peru serão uma oportunidade para os jogadores buscarem espaço na equipe e na convocação definitiva para o torneio continental, que será realizado em janeiro de 2027.
Tudo sobre
São Paulo
São Paulo tem novidades no elenco para clássico contra o Corinthians; veja situação dos jogadoresHá 2 horas
Futebol Nacional
CBF detalha rodadas 35 e 36 do Brasileirão; veja datas e horários dos jogosHá 9 horas
São Paulo
Lucas Moura encerra longo jejum e dá passo importante em retorno pelo São PauloHá 9 horas
São Paulo
Suspensão abre disputa por vaga na defesa do São Paulo para o MajestosoHá 13 horas
São Paulo
São Paulo perde titular para clássico contra o CorinthiansHá 1 dia
São Paulo
Análise: São Paulo esboça reação, mas falhas defensivas custam caro em tropeço fora de casaHá 1 dia
Mais LANCE!