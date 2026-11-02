São Paulo está perto da Sul-Americana, mas tem chance mínima de Libertadores; veja os números
Tricolor tem 86,2% de chance de classificação para a Sul-Americana e apenas 0,12% para a Libertadores, segundo projeção da UFMG; equipe ainda tem cinco jogos pela frente no Brasileirão
O São Paulo entra na reta final do Campeonato Brasileiro com cinco partidas pela frente e objetivos importantes em disputa. Depois da derrota por 3 a 2 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, o Tricolor caiu para a décima colocação, com 43 pontos, e agora busca consolidar sua presença na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.
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A equipe comandada por Dorival Jr. está a um ponto do RB Bragantino, nono colocado, e tem quatro de vantagem sobre o Botafogo, que aparece logo atrás, em 11º. O cenário deixa a disputa por posições na parte intermediária da tabela aberta para as últimas rodadas.
A classificação para a Libertadores, por outro lado, tornou-se um objetivo mais distante. O São Paulo tem 11 pontos a menos que o Athletico-PR, quinto colocado, e precisaria de uma campanha praticamente perfeita na reta final para se aproximar do grupo que garante vaga na principal competição continental.
De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o São Paulo tem 86,2% de chance de garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027. A possibilidade de classificação para a Libertadores, por outro lado, é de apenas 0,12%, o que mostra o tamanho do desafio do Tricolor nas últimas rodadas.
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Veja os cinco jogos restantes do São Paulo
O primeiro compromisso será justamente o clássico contra o Corinthians, marcado para 4 de novembro, na Vila Belmiro. Depois, o Tricolor terá mais quatro partidas para encerrar sua participação no campeonato.
- 34ª rodada: São Paulo x Corinthians – 4 de novembro, na Vila Belmiro
- 35ª rodada: São Paulo x Fluminense – 19 de novembro, às 21h30, no Morumbis
- 36ª rodada: Botafogo x São Paulo – 23 de novembro, às 20h, no Nilton Santos
- 37ª rodada: São Paulo x Remo – 28 ou 29 de novembro, no Morumbis
- 38ª rodada: Athletico-PR x São Paulo – 2 de dezembro, na Arena da Baixada
Com 15 pontos ainda em disputa, o Tricolor terá a oportunidade de melhorar sua pontuação e subir na classificação. Além de buscar bons resultados, a equipe também precisará acompanhar os tropeços dos concorrentes diretos para tentar terminar o Brasileirão em uma posição mais favorável.
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