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Gabigol rebate pergunta sobre queda de rendimento do Santos e questiona arbitragem após derrota

Após a derrota para o Bragantino, atacante rejeitou a ideia de queda de rendimento do Peixe e questionou a arbitragem por um possível pênalti não marcado

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
02/11/2026 22:23
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Gabigol com a camisa do Santos
Gabigol, atacante do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

A derrota para o Bragantino aumentou o debate sobre o momento do Santos na reta final do Campeonato Brasileiro. Depois do resultado, Gabigol foi questionado se a equipe havia perdido o gás nesta etapa da competição, mas não concordou com a avaliação e contestou a pergunta ao destacar o possível pênalti não marcado a favor do Peixe.

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— Você não pode fazer essa pergunta. Perdemos um só jogo, estávamos vindo bem. Vocês só querem recortar da maneira que vocês querem. Foi pênalti ou não foi pênalti? Foi pênalti contra o Palmeiras e foi pênalti aqui de novo. Foi ou não foi? — questionou o atacante.

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O camisa 9 também comparou o lance com uma jogada de outra partida, contra o Palmeiras, na qual, em sua avaliação, o Santos foi prejudicado. A reclamação ganhou força após o resultado negativo diante do Bragantino, que interrompeu a sequência positiva da equipe.

Apesar da derrota, Gabigol rejeitou a ideia de que o time tenha perdido o ritmo na reta final do Brasileirão. Para o atacante, o resultado isolado não representa uma mudança no desempenho recente do Santos.

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O lance

Aos 35 minutos do segundo tempo, Rony recebeu passe dentro da área. Ryan foi ao corpo do atacante, que foi ao chão e pediu pênalti. A árbitra Edina Alves não viu falta e mandou o jogo seguir. O lance gerou reclamação do elenco santista.

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