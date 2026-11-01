O zagueiro Sabino será submetido a uma cirurgia para reparo de cartilagem do joelho direito na próxima quarta-feira (4). O procedimento será realizado pela equipe do Dr. Moisés Cohen, no Einstein Hospital Israelita, conforme informou o São Paulo neste domingo (1°).

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O defensor vinha sentindo dores no local e realizava tratamento fisioterápico no REFFIS Plus, seguindo um cronograma específico definido pelo departamento médico do clube. O Tricolor, porém, não divulgou previsão de recuperação ou prazo para o retorno do jogador.

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Sabino já estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderia enfrentar o Corinthians no Majestoso, marcado para quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contratado em 2024, o zagueiro soma 99 partidas pelo São Paulo, com cinco gols e duas assistências. Na atual temporada, disputou 36 jogos, marcou duas vezes e também deu duas assistências.

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