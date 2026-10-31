Ex-São Paulo abre o jogo sobre luta contra depressão: 'No limite'

Duas semanas depois de deixar o São Paulo, Luan voltou a falar sobre o lado mais difícil da sua trajetória no clube onde cresceu. Na sexta-feira (30), no Resenha ESPN, o volante de 27 anos contou como o afastamento do grupo profissional afetou sua saúde mental.

Segundo o jogador, foi o segundo ano em que ele precisou treinar separado. A distância do dia a dia do elenco pesava ainda mais em casa. O atleta foi campeão com o Tricolor nos anos de 2021, pelo Campeonato Paulista, 2023 pela Copa do Brasil e 2024 pela Supercopa Rei.

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Luan abre o jogo sobre momento difícil

De acordo com a declaração, o volante retornou ao São Paulo, de um empréstimo para o Vitória, com expectativas de receber mais minutagem em campo; no entanto, a situação foi completamente contrária. Luan treinou separado do elenco e não fez a pré-temporada com o Tricolor:

- A gente nunca acha que isso vai acontecer com a gente. No segundo ano que me colocaram para treinar separado, quando eu retornei do empréstimo do Vitória. Volto achando que vou ter mais oportunidades no São Paulo. Sou informado de que não iria para a pré-temporada nos Estados Unidos, fico dez dias treinando em campo de várzea até poder treinar no CT. Aquilo foi muito difícil, não lembro quantos meses - revelou o ex-São Paulo.

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O campeão paulista também comentou do momento mais difícil que passou pela sua carreira: a luta contra a depressão e o alcoolismo. Luan revelou que atletas do elenco foram visitá-lo em sua casa para oferecer ajuda:

- Chegava em casa, ligava a TV e via meus companheiros jogando, não tinha perspectiva. Aquilo me machucava muito, né. Teve o episódio que começou a situação do álcool, foi quando a depressão chegou no limite. Foi um dia em que eu estava vendo jogo do São Paulo e comecei a beber. Nesse dia fiquei tão alucinado, que o Luciano, Alan Franco e Jandrei foram à minha casa e eu me tranquei, me escondi deles com vergonha de não estar com eles. E foi ali que detectei que precisava de ajuda, então a psicóloga me ajudou muito e, graças a Deus, já superei - concluiu o volante.

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Durante o programa esportivo, o ex-São Paulo revelou momentos de dificuldade na carreira (Foto: Reprodução/Instagram)

A passagem do volante pelo São Paulo

A história de Luan com o Tricolor começou em Cotia, aos 11 anos. Ele estreou no profissional em 2018, ainda no Brasileirão, e se firmou como titular na campanha de 2021, sob o comando de Hernán Crespo. Na decisão do Paulistão daquele ano, no dia 23 de maio, abriu o placar da vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Morumbi, em um título que encerrou o jejum de 16 anos do clube no estadual. Pelo desempenho, foi incluído na seleção do campeonato e eleito o melhor volante da competição, sua principal conquista individual.

Pelo elenco profissional, Luan também faturou a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei de 2024, somando três títulos. No total, foram 186 jogos, seis gols e quatro assistências. Em 2024, foi emprestado ao Vitória, onde disputou 27 partidas, e participou da campanha do título baiano. De volta ao São Paulo em 2025, voltou a ter poucas oportunidades e recusou propostas de empréstimo de Fortaleza e Botafogo. Em 2026, com Dorival Júnior no comando, seguiu fora dos planos e treinando em separado. A rescisão amigável, que encerraria o vínculo apenas em 31 de dezembro, foi anunciada na quinta-feira (15). Antes do treino daquele dia, Luan foi ao CT da Barra Funda se despedir do elenco e da comissão técnica.

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Atual momento tricolor em 2026

Sem Luan, o São Paulo vive uma temporada irregular no Brasileirão. O time de Dorival Júnior perdeu por 3 a 2 para o Bahia, na quarta-feira (28), na Arena Fonte Nova, e ocupa a 10ª colocação, com 43 pontos em 33 jogos. O próximo compromisso é contra o Corinthians, na quarta-feira (4), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada. Já Luan, livre no mercado, ainda não definiu o próximo clube.