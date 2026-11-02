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São Paulo faz penúltimo treino antes do Majestoso; Marcos Antônio segue em tratamento

Equipe de Dorival Jr. segue preparação o clássico contra o Corinthians

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
02/11/2026 16:43
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Calleri durante treino do São Paulo
Calleri durante treino do São Paulo (Foto: Fellipe Lucena / SPFC)

O São Paulo realizou, na manhã desta segunda-feira (2), a penúltima atividade antes do clássico contra o Corinthians, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Majestoso será disputado às 21h30 (de Brasília) de quarta-feira (4), na Vila Belmiro, em Santos.

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A comissão técnica de Dorival Jr. deu sequência à preparação tática, com orientações em vídeo e atividades voltadas às estruturas defensivas e ofensivas. No gramado do CT da Barra Funda, os jogadores participaram de trabalhos posicionais e de um coletivo de 11 contra 11, além de exercícios de bolas paradas.

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Durante a atividade, uma equipe trabalhou movimentações defensivas, enquanto outra aprimorou as ações ofensivas. Na sequência, os grupos se enfrentaram em diferentes situações de jogo, simulando aspectos do clássico.

Oito jogadores que estavam à disposição do sub-20 para as quartas de final do Campeonato Paulista da categoria se reapresentaram. O goleiro João Pedro, o zagueiro Isac, o meia Pedro Ferreira e os atacantes Lucca e Ryan participaram dos trabalhos com bola. Já o lateral-direito Igor Felisberto, o volante Bezerra e o atacante Tete, que tiveram maior minutagem contra o Palmeiras, permaneceram na parte interna do CT.

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Marcos Antônio segue em tratamento

O volante Marcos Antônio permaneceu no REFFIS Plus para tratar o tornozelo direito. O jogador é uma das preocupações para o Majestoso, enquanto a comissão técnica aguarda a evolução do quadro.

O elenco volta a treinar na tarde desta terça-feira (3), no último trabalho antes do clássico. À noite, a delegação viaja para Santos, onde inicia a concentração para o confronto.

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