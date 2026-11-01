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Vinicius de Medeiros oficializa candidatura à presidência do São Paulo; veja quem é

Representante da situação, conselheiro vai disputar a eleição de dezembro contra Marcelo Portugal Gouvêa, candidato da oposição

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
01/11/2026 15:49
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Vinicius de Medeiros
Vinicius de Medeiros (Foto: Arquivo pessoal)

A eleição presidencial do São Paulo ganhou mais um capítulo neste sábado (31). Vinicius de Medeiros anunciou oficialmente sua candidatura ao comando do clube pela chapa da situação, denominada "São Paulo à Frente". Ele terá como adversário Marcelo Portugal Gouvêa, representante da oposição, que encabeça o grupo "São Paulo de Volta".

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O anúncio foi feito por meio de uma publicação nas redes sociais. Vinicius é integrante do Conselho Deliberativo desde 2020, faz parte do Conselho de Administração do clube e coordena o grupo político Legião Tricolor.

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Com a confirmação, a disputa pela sucessão de Harry Massis Júnior passa a ter os dois candidatos definidos. O atual presidente assumiu o cargo em janeiro deste ano, após a saída de Julio Casares, que renunciou antes da conclusão do processo de destituição aprovado pelo Conselho Deliberativo.

A chapa completa da situação, no entanto, ainda não teve todos os nomes divulgados. As definições sobre os candidatos à vice-presidência e aos cargos de comando do Conselho Deliberativo também seguem pendentes.

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Vinicius de Medeiros
Vinicius de Medeiros (Foto: Arquivo pessoal)

Como será a eleição do São Paulo?

A escolha do próximo presidente não será feita diretamente pelos sócios. Antes da votação presidencial, o clube realizará a eleição para renovar parte do Conselho Deliberativo, prevista para a segunda quinzena de novembro.

As duas chapas já registraram seus candidatos ao conselho: a "São Paulo à Frente", da situação, inscreveu 128 nomes, enquanto a "São Paulo de Volta", da oposição, apresentou 106 candidaturas.

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Na votação, os associados escolherão 100 novos conselheiros, que se juntarão aos 152 membros vitalícios. Com o colegiado formado, será realizada, em dezembro, a eleição que definirá o presidente do São Paulo para o próximo mandato de três anos.

Vinicius de Medeiros, portanto, terá pela frente Marcelo Portugal Gouvêa na disputa pelo comando do clube. O vencedor assumirá a presidência em um momento de desafios políticos, financeiros e esportivos para o Tricolor.

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