São Paulo encara Palmeiras por vaga na semifinal do Paulista Sub-20; veja o que o time precisa
Tricolor perdeu o primeiro Choque-Rei por 3 a 2 e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente; clássico será disputado neste domingo, em Barueri
O São Paulo terá um desafio decisivo neste domingo (1º). A equipe Sub-20 enfrenta o Palmeiras, às 11h (de Brasília), na Arena Barueri, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista. Depois de perder o primeiro Choque-Rei por 3 a 2, o Tricolor precisa reverter o resultado para garantir uma vaga na semifinal.
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Para avançar diretamente, o time comandado por Júlio Baptista terá de vencer por, pelo menos, dois gols de diferença. Caso consiga um triunfo por apenas um gol, a decisão será definida nas cobranças de pênaltis. O Palmeiras, por sua vez, joga pelo empate ou por uma vitória para confirmar a classificação.
A partida terá transmissão do Sportv. O confronto de ida foi disputado na última segunda-feira (26), em Cotia. Na ocasião, o São Paulo chegou a buscar o empate depois de sair perdendo por 2 a 0, mas sofreu o terceiro gol e terminou em desvantagem na disputa.
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São Paulo chega embalado por vitória na Copa do Brasil
Antes de voltar a atenção para o clássico, o Tricolor entrou em campo pela Copa do Brasil Sub-20. Na última quinta-feira (29), a equipe venceu o Ceará por 2 a 1, fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final. O duelo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (5), em Cotia.
No Paulista, o São Paulo eliminou o Desportivo Brasil nas oitavas de final. Depois de vencer o primeiro confronto por 2 a 0, empatou por 2 a 2 na partida de volta. Ao longo da competição, a equipe soma 12 vitórias, cinco empates e duas derrotas.
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PALMEIRAS x SÃO PAULO
- Competição: Campeonato Paulista Sub-20 – quartas de final (jogo de volta)
- Data: domingo, 1º de novembro de 2026
- Horário: 11h (de Brasília)
- Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)
- Transmissão: Sportv
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