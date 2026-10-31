A formação com Lucas Moura, Luciano e Calleri no ataque do São Paulo oferece a Dorival Jr. novas possibilidades ofensivas para a reta final da temporada. Após escalar os três juntos entre os titlares pela primeira vez em mais de sete meses, na derrota por 3 a 2 para o Bahia, o treinador avaliou os pontos positivos da formação e reconheceu que o modelo também exige ajustes no funcionamento da equipe.

➡️ São Paulo tem novidades no elenco para clássico contra o Corinthians; veja situação dos jogadores

Na visão do comandante, a presença dos três aumenta o potencial de criação e finalização do Tricolor. Dorival destacou principalmente a capacidade dos jogadores de se aproximarem da área adversária e participarem das jogadas ofensivas.

continua após a publicidade

— Você cria muito mais ofensivamente. O ganho é muito grande, porque são jogadores que têm potencial de gol e te deixam mais próximo, naturalmente, de poder buscar conclusões — explicou o treinador durante entrevista coletiva.

Apesar de valorizar as alternativas que a formação oferece no ataque, Dorival também ponderou que jogar com três homens mais avançados modifica a dinâmica defensiva da equipe. Segundo o treinador, a comissão técnica precisa encontrar maneiras de equilibrar os setores e adaptar o posicionamento de acordo com as características do adversário.

continua após a publicidade

— Em termos de marcação, todo time que joga com três atacantes tem um pouco de dificuldades. Isso é natural. Você não vai exigir o mesmo posicionamento se fosse mais um homem de meio-campo compondo um ataque em que você tivesse apenas dois homens um pouco mais espaçados. Você tem que tentar conviver dessa maneira e adaptar para aquilo que você necessite — afirmou.

O treinador também citou a movimentação de Lucas e Luciano para explicar como o trio pode contribuir na construção das jogadas. Contra o Bahia, os dois buscaram espaços por trás da defesa adversária, enquanto Calleri oferecia presença na área. O camisa 7, inclusive, marcou o primeiro gol do Tricolor.

continua após a publicidade

— Tivemos um poder de reação interessante porque estávamos com três jogadores que, a todo momento, criaram situações complicadas para a defesa do Bahia. Botamos pressão a todo momento, brigamos por todas as bolas, e todas as vezes que Luciano e Lucas vinham por trás, flutuando, e chegavam com conclusões, conseguimos criar oportunidades interessantes. Vejo muito mais coisas positivas do que negativas de uma formação como essa — completou.

Trio pode ganhar sequência no São Paulo

Lucas, Luciano e Calleri não começavam uma partida juntos desde 15 de março, quando o São Paulo venceu o RB Bragantino por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, problemas físicos e períodos de recuperação impediram que o treinador tivesse os três à disposição simultaneamente em diversas ocasiões.

continua após a publicidade

Agora, com o trio novamente reunido, Dorival ganha uma alternativa para os últimos compromissos da temporada. O próximo desafio será o clássico contra o Corinthians, na quarta-feira (4), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão.

A avaliação positiva do treinador após a partida contra o Bahia abre espaço para a continuidade da formação, embora a definição dependa dos ajustes da comissão técnica e das características do adversário.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo