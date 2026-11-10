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Willian Arão e Escobar voltam a treinar com bola após mais de um mês

Elenco do Peixe trabalhou nesta terça-feira (10) no CT Rei Pelé; atividade contou com avanço de lesionados e ausência de Rony

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
10/11/2026 16:07
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Neymar e Willian Arão durante treinamento desta terça-feira (10), no CT Rei Pelé.
Neymar e Willian Arão durante treinamento desta terça-feira (10), no CT Rei Pelé - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Willian Arão e Gonzalo Escobar foram as principais novidades no treino do Santos realizado nesta terça-feira (10), no CT Rei Pelé. Ambos voltaram a trabalhar com bola no gramado após mais de um mês afastados por lesões musculares na coxa.

O técnico Cuca comandou a primeira atividade tática da semana livre após a reapresentação do grupo, na última segunda-feira (9). Com o avanço físico da dupla, o departamento médico santista diminui a lista de desfalques para a reta final da temporada.

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A única ausência na atividade foi a do atacante Rony, liberado por tempo indeterminado pelo clube após ser informado, na tarde de segunda-feira (9), sobre o falecimento do pai. O camisa 33 viajou para o interior do Pará, onde a família reside, para acompanhar os trâmites do sepultamento.

Escobar treinando com bola na atividade do CT Rei Pelé nesta terça-feira (10).
Escobar treinando com bola na atividade do CT Rei Pelé nesta terça-feira (10) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Outros jogadores que podem voltar de lesão neste ano

Na lateral, o jovem Vinícius Lira, que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em março de 2026, segue evoluindo bem. O ala cumpre transição e já realiza atividades físicas no gramado, ainda sem contato com bola. A previsão do departamento de futebol é integrá-lo aos treinos normais com o restante do elenco no fim de novembro.

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Outro atleta em recuperação é o zagueiro Lucas Veríssimo, que sentiu a coxa direita diante do Fluminense, em 18 de outubro. O defensor segue em tratamento na fisioterapia e tem chances de figurar entre os relacionados nas duas rodadas derradeiras da temporada.

Brazão e Barreal só voltam em 2027

Por outro lado, duas baixas já estão confirmadas para o restante do ano. O goleiro Gabriel Brazão, submetido a uma cirurgia no ombro esquerdo, realiza trabalhos de fortalecimento na academia e fisioterapia, mas a volta aos gramados ocorrerá somente na pré-temporada de 2027.

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Situação idêntica à do atacante Barreal. O argentino teve constatada uma lesão de grau 3 no bíceps femoral da coxa direita na última semana e confirmou publicamente em suas redes sociais, na sexta-feira (6), que não joga mais em 2026.

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