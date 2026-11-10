O relacionamento entre o Santos e a família Neymar vai além das quatro linhas. Desde a volta do camisa 10 à Vila Belmiro, no início de 2025, o pai do jogador, recém-anunciado como novo CEO do clube, e a NR Sports, empresa que gerencia a carreira do atacante, vêm participando ativamente do dia a dia Alvinegro.

Nesse período, o pai de Neymar esteve diretamente ligado a intervenções na Vila Belmiro, implantação de novos camarotes no estádio, projeto do novo CT da base e das Sereias da Vila, além de costurar parcerias financeiras por meio da NR Sports, da qual é presidente.

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Ademais das melhorias estruturais, a família Neymar teve influência na chegada de reforços importantes, como o volante Arthur, amigo pessoal do camisa 10, e Philippe Coutinho, que viajou para assinar contrato com o Peixe a bordo de uma aeronave da NR Sports. O próprio camisa 11 já destacou publicamente a importância de Neymar para a sua retomada no futebol brasileiro.

A relação alcançou até mesmo o maior ídolo da história do Santos. Em novembro de 2025, a NR Sports adquiriu os direitos da marca Pelé, que atualmente estampa o uniforme de jogo do Santos e já rendeu linhas especiais de produtos licenciados entre o clube e a marca do Rei do Futebol.

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O Lance! preparou uma retrospectiva que detalha os principais marcos da atuação da família Neymar e da NR Sports nos bastidores do Peixe.

Primeira ação: melhorias na Vila Belmiro

Logo após o retorno de Neymar ao Santos, em fevereiro de 2025, a primeira medida fora de campo foi uma série de reformas na estrutura interna da Vila Belmiro. As melhorias contemplaram um setor do estádio transformado em espaço exclusivo da empresa da família do atleta, a modernização da sala de imprensa e intervenções completas no vestiário principal do Peixe, com melhorias na área de aquecimento, armários, banheiros, chuveiros, salas da comissão técnica e do departamento médico.

As obras contaram com a autorização do presidente Marcelo Teixeira e foram coordenadas diretamente por Neymar Pai, com o apoio de parceiros que prestam serviços à família e ao Instituto Projeto Neymar Jr.

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Estrutura do CT Rei Pelé para a base e Sereias da Vila

Outro projeto liderado pelo empresário foi a construção de uma nova instalação voltada às categorias de base e ao futebol feminino no CT Rei Pelé, entregue em junho de 2025. O espaço contou com a intermediação de Neymar Pai, teve a NR Sports como uma das parceiras e recebeu investimento de R$ 10 milhões.

O prédio conta com academia moderna, seis vestiários, sendo dois exclusivos para equipes de arbitragem (masculina e feminina), auditório, salas para comissões técnicas, departamento médico, fisioterapia, fisiologia, lavanderia, rouparia e setor administrativo.

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O próprio pai do craque, na época da inauguração do projeto, em junho de 2025, declarou a importância do projeto e a participação no desenvolvimento da estrutura para a base e para as sereiais.

— O Santos é parte da nossa história, e poder retribuir com algo tão significativo é motivo de honra para nós. Este centro é mais do que concreto e tecnologia, é um investimento no futuro de centenas de jovens talentos que sonham em trilhar o mesmo caminho. Fizemos questão de liderar essa iniciativa com responsabilidade, respeito à história do clube e visão de longo prazo — declarou Neymar Pai.

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Nova estrutura da base e para o feminino no CT Rei Pelé - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Aquisição da marca Pelé e novos negócios com o clube

Em novembro de 2025, Neymar Pai comprou por cerca de R$ 100 milhões a marca Pelé, que pertencia à empresa norte-americana Sport10, detentora dos direitos de imagem, licenciamentos e acervo histórico do Rei.

Em uma declaração ao anunciar a aquisição da marca, o pai do craque afirmou que Santos e Pelé estão diretamente envolvidos e sinalizou os próximos passos da marca.

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— Não dá para falar de Santos sem Pelé e vice-versa. Vamos fazer um trabalho longo agora. A marca vai ser eternizada, vamos fazer com que ela participe de tudo envolvido com o Santos. A volta do Neymar nos trouxe uma experiência positiva em relação ao Santos e Brasil. Vai ser importante para o Brasil trazer essa marca. O Pelé é o maior de todos os tempos. Vamos fazer com que isso se eternize. Vai ser explorada nacional e internacionalmente — disse Neymar Pai no evento de anuncio da compra da marca Pelé.

Em 2026, as ações conjuntas entre Santos e a marca Pelé ganharam novos desdobramentos. Em agosto, a marca passou a ser estampada no centro do uniforme alvinegro. Já em outubro, o Peixe lançou uma camisa especial em tributo ao Rei, desenvolvida em conjunto entre o clube, a Umbro e a gestão da marca comandada por Neymar Pai.

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Camisa especial em tributo ao Rei, desenvolvida em conjunto entre o clube, a Umbro e a gestão da marca comandada por Neymar Pai - (Foto: Divulgação/Santos)

Aporte da NR Sports para encerrar transfer ban

Em agosto de 2026, o Santos encerrou o transfer ban aplicado pela Fifa decorrente de uma dívida de 2023 com o Monaco, da França, pela compra do volante Jean Lucas. A quitação de € 2,032 milhões (aproximadamente R$ 12 milhões) só foi possível com o aporte integral da NR Sports.

Com o pagamento, o Alvinegro, à época, voltou a ter autorização para registrar contratações. Como contrapartida comercial pelo aporte financeiro, o Santos cedeu seis espaços publicitários em seu uniforme à empresa da família do camisa 10.

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Novos reforços: amizade e bastidores com Neymar

Arthur e Philippe Coutinho, duas das principais contratações da janela do meio do ano de 2026, chegaram à Baixada após a queda do transfer ban e tiveram participação direta do camisa 10 nas tratativas.

O meio-campista Arthur foi o primeiro a se apresentar. Em sua entrevista coletiva de chegada, revelou o contato prévio com o craque.

— O primeiro contato foi com ele (Neymar), pela nossa amizade de anos. Ele perguntou minha situação, outras coisas, e o interesse de vir ao Santos. Falei que sim — revelou Arthur.

Coutinho, que acertou com o Peixe após sete meses sem atuar, também agradeceu o papel do atacante no acerto.

— Com certeza o Neymar teve um papel muito importante na minha vinda, é um amigo que eu tenho desde criança, de muito tempo. Ele foi a primeira pessoa ligada ao futebol que me mandou mensagem quando eu saí do Vasco. Quero agradecer ao Ney pelo convite, estou feliz de aceitar esse desafio — declarou Coutinho.

Neymar ao lado de Coutinho, Arthur, Rodinei e Lima - (Foto: Instagram / Santos FC / RTI Esporte)

Troca do gramado da Vila Belmiro e do CT Rei Pelé

O Santos mantém em andamento o projeto para substituição dos gramados da Vila Belmiro e do CT Rei Pelé. A captação de recursos reúne parceiros comerciais do clube, incluindo a NR Sports.

Com custo previsto de R$ 4,5 milhões por campo, a operação completa envolve o piso da Vila Belmiro e dois campos do CT, totalizando R$ 13,5 milhões em investimentos.

Pelo cronograma estabelecido, as intervenções começam no dia 20 de novembro pelo campo 1 do CT Rei Pelé, com prazo estimado de 60 dias para conclusão. O segundo campo do centro de treinamento será reformado a partir da segunda semana de janeiro de 2027. Já na Vila Belmiro, que recebe jogos da reta final da Série A até 2 de dezembro, a troca do gramado tem início previsto para 7 de dezembro.

Neymar Pai assume como CEO e atua no pagamento de atrasados

Na última sexta-feira (6), o Santos oficializou Neymar Pai como novo CEO do clube, com contrato até dezembro de 2026, após convite feito pelo presidente Marcelo Teixeira.

Logo em seu primeiro ato no cargo, no sábado (7), o clube regularizou pagamentos pendentes com o elenco profissional: dois meses de direitos de imagem atrasados, salários em folha e premiações, além de adiantar o direito de imagem de outubro. A operação contou novamente com aporte de parte do valor viabilizado pela NR Sports.

Renovar com o próprio Neymar e planejar 2027

Neymar Pai, novo CEO do Santos, assumiu o cargo com metas estabelecidas nos bastidores, tendo como prioridade acelerar o planejamento da equipe para 2027.

Em entrevista ao lado do presidente Marcelo Teixeira, veiculada nas redes sociais do mandatário santista, o pai do camisa 10 comentou o futuro do atleta na Vila Belmiro. Com contrato válido até o término de 2026, o dirigente afirmou que o jogador recebe propostas em todas as janelas de transferências e detalhou o que considera fundamental para assegurar a continuidade do capitão alvinegro.

— A gente sabe que, em todas as janelas de transferência, nós temos propostas para sair. E sempre o Neymar escolhe ficar no Santos Futebol Clube. Eu estou antecipando uma situação que, primeiro, eu preciso deixar o Neymar feliz. Entendeu? E ele ficando feliz aqui, eu consigo mantê-lo aqui — declarou Neymar Pai.

O dirigente também afirmou a necessidade de aproveitar a reta final da temporada atual para organizar a estrutura do elenco para o próximo ano. Segundo o executivo, manter nomes de peso como Gabigol, Arthur, Philippe Coutinho e Everton Cebolinha dependerá diretamente de organização e entregas esportiva do clube.

— Essa reta final, nesse movimento que nós fizemos com relação a estruturar o elenco e trazer possibilidades positivas, nos deu chance de sonhar. Qual torcedor santista hoje não sonha com a permanência desse elenco? Mas a gente precisa entregar para esses jogadores esse resultado. E a gente também precisa combinar, planejar antes e fazer certas coisas para que isso aconteça da melhor maneira para o ano que vem. Porque, se a gente planejar para o ano que vem, a gente vai ter patrocinadores, visibilidade e direitos que o Santos vai adquirir normalmente — completou o CEO alvinegro.