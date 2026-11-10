O Santos solicitou autorização à Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta terça-feira (10), para mandar seus jogos na cidade de São Paulo no início do Campeonato Paulista de 2027. O pedido é motivado pela reforma no gramado da Vila Belmiro.

A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Fabio Sormani e confirmada pelo Lance!. Em ofício enviado à entidade, o clube detalha que a substituição do campo está prevista para acontecer entre dezembro e o começo de fevereiro. O período de obras inviabiliza a realização de partidas no estádio santista durante as primeiras rodadas do Estadual.

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Com a impossibilidade de utilizar a Vila Belmiro, o Peixe manifestou a necessidade de mandar os confrontos na capital paulista ao longo desse período. O clube também comunicou à FPF que, assim que o gramado estiver liberado e apto para receber jogos oficiais, voltará a mandar suas partidas em Santos.

Reforma no gramado da Vila Belmiro

O Santos planeja a troca dos gramados da Vila Belmiro e do CT Rei Pelé ainda nesta temporada. O processo envolve inicialmente um plano de captação de recursos que conta com parceiros do clube, incluindo a empresa NR Sports.

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O custo da substituição de cada campo está estimado em R$ 4,5 milhões. Como o projeto prevê a troca do piso da Vila Belmiro e de dois campos do CT, o montante total da operação é avaliado em R$ 13,5 milhões.

O modelo escolhido para a substituição é o híbrido, composto por aproximadamente 90% a 95% de grama natural e 5% a 10% de fibra sintética. De acordo com fontes próximas à diretoria, o novo piso será semelhante ao utilizado na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

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A estimativa do Santos é que a primeira intervenção comece no dia 20 de novembro, no campo 1 do CT Rei Pelé. O intervalo entre o início dos trabalhos e a liberação do espaço para uso será de aproximadamente 60 dias.

A reforma do segundo campo do CT Rei Pelé deve começar logo após a entrega do primeiro, prevista para a segunda semana de janeiro de 2027. Já na Vila Belmiro, como o estádio recebe jogos oficiais do Peixe até o dia 2 de dezembro, o início das obras no gramado está programado para o dia 7 de dezembro.

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