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Escobar inicia transição no Santos e surge como possível reforço para Cuca

Lateral-esquerdo alcança um mês sem atuar com a camisa do Peixe, após sentir uma lesão na coxa no jogo contra o Atlético-MG, válido pela 30ª rodada do Brasileirão

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
10/11/2026 08:52
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Escobar inicia processo de transição física no gramado do CT Rei Pelé
Escobar inicia processo de transição física no gramado do CT Rei Pelé - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O lateral-esquerdo Escobar iniciou sua transição física no Santos. O processo conta com a fisioterapia e departamento médico do clube, acompanhando o atleta, que, no treino desta segunda-feira (9), participou da etapa de atividade física sem bola com o restante do elenco em campo e depois na academia do CT Rei Pelé.

Escobar alcança a marca de um mês sem atuar com a camisa do Peixe após constatar uma lesão na coxa. O argentino entrou em campo pela última vez no dia 11 de outubro, contra o Atlético-MG, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão.

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O departamento médico do clube não divulga prazo para retorno do atleta, mas, segundo apuração da reportagem, a expectativa é que Escobar esteja à disposição do técnico Cuca já para a próxima partida do Santos contra o Coritiba, no dia 18 de novembro.

Outros jogadores também estão próximos da volta

Willian Arão, que também se lesionou na partida contra o Atlético-MG, e vem recuperando de uma lesão da posterior da coxa direita, vive situação parecida do lateral-esquerdo Escobar, e está em processo de recuperação física com a fisioterapia do clube. Há expectativa de que o atleta também volte para a equipe titular na partida contra o Coxa.

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Na lateral, o jovem Vinícius Lira, que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em março de 2026, segue evoluindo bem. O ala cumpre transição e já realiza atividades físicas no gramado, ainda sem contato com bola. A previsão do departamento de futebol é integrá-lo aos treinos normais com o restante do elenco no fim de novembro.

Outro atleta em recuperação é o zagueiro Lucas Veríssimo, que sentiu a coxa direita diante do Fluminense, em 18 de outubro. O defensor segue em tratamento na fisioterapia e tem chances de figurar entre os relacionados nas duas rodadas derradeiras da temporada.

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Brazão e Barreal só voltam em 2027

Por outro lado, duas baixas já estão confirmadas para o restante do ano. O goleiro Gabriel Brazão, submetido a uma cirurgia no ombro esquerdo, realiza trabalhos de fortalecimento na academia e fisioterapia, mas a volta aos gramados ocorrerá somente na pré-temporada de 2027.

Situação idêntica à do atacante Barreal. O argentino teve constatada uma lesão de grau 3 no bíceps femoral da coxa direita na última semana e confirmou publicamente em suas redes sociais, na sexta-feira (6), que não joga mais em 2026.

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Vinícius Lira, Gabigol, Escobar, Gabriel Menino e Thaciano, realizando trabalho de atividade física no CT Rei Pelé
Vinícius Lira, Gabigol, Escobar, Gabriel Menino e Thaciano, realizando trabalho de atividade física no CT Rei Pelé - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
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